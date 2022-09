Oslo Kommunes reisekalkulator: Best og billigst med bil

Er det virkelig billigere å reise med bil enn med kollektivt i Oslo? Vel, det er i hvert fall svaret du får, om du bruker Klimaetatens reisekalkulator «Smart reise».

Oslo kommunes klimafyrtårn har nemlig en kalkulator som skal regne ut hvor mye det koster å reise rundt i byen. Men resultatet er nedslående for klimaet. Bil er billigst. Kollektiv er dyrest. Et kjapt eksempel, fra Romsås til Oslo sentrum, viser at kostnadene er 11,2 kroner med elbil, mot 39 kroner med bussen. Reisetiden er også oppført som langt kortere med bil.

Så har de til gjengjeld ikke tatt med de reelle kostnadene ved å kjøre bil, eller tida det tar å finne parkeringsplass.

Klimaetatens reisekalkulator viser klare tall: Det koster en brøkdel av prisen å kjøre bil som å kjøre kollektivt. Selv inne i Oslo. (Skjermbilde: Klimaoslo.no/smartreise)

– Klimaetaten har gjort det så forenklet at det nærmest er meningsløst, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF.

– Det kan nesten virke som at de har laget den kalkulatoren for å vise at bomringen ikke er så ille. Slapp av. Det er ikke så dyrt. Det er ingen grunn til opprør, sier Ulrik Eriksen, bilkulturkommentator i Morgenbladet.

– Jeg tror de fleste skjønner at vi helst vil at folk skal gå, sykle eller reise kollektivt, sier kommunikasjonssjef Birgitte Elise Bøen i Klimaetaten.

Mener det er flaut

I forrige uke oppdaterte Klimaetaten kalkulatoren sin og postet den igjen på Facebook, etter at den opprinnelig ble laget i 2019. Men oppdateringen utløste kritikk flere steder.

Blant kritikerne av er Ulrik Eriksen. Han skriver om bilkultur i Morgenbladet og har også skrevet boka Et land på fire hjul, om norsk bilpolitikk- og historie.

En ting Eriksen reagerer på er at bilen kommer opp først, når man har skrevet inn reisens start og slutt.

– Når det første som dukker opp er bilen, så oppleves bilen som den prioriterte. Som at bilen vinner denne testen. «Nå har vi puttet dette inn i en datamaskin, så gir vi deg det smarteste valget. Det er bil.»

– Det er ikke noe voldsomt stort problem, men det er flaut, sier han.

[ Vedtok gratis barnebilletter, men barna må fortsatt betale ]

Tar ikke med andre kostnader enn bompenger

En annen kritikk har vært mot hvilke kostnader som tas med for bilister. Når Klimaetaten ser på hvor dyrt det er å kjøre bil, tar de ikke med prisen på bil eller billån, de tar ikke med drivstoffutgifter, parkeringsutgifter eller forsikring.

– De eneste kostnadene de forholder seg til er bompengene. Bomringen er viktig nok den. Men den er ganske marginal, sier Eriksen.

Han mener man også burde tatt med andre kostnader. De man betaler selv, men også det han kaller de «eksterne kostnadene».

– Når du bruker transportmiddel i en by så bidrar du til å skape kø. Du bidrar til støy, støv, du påvirker luftkvaliteten. Trafikkulykker. Alt dette er store kostnader i en by. Alt dette har en kostnad, og det finnes gode tall på det også.

– Når jeg velger sykkel er det både kjempebillig for meg, men det er også veldig gunstig for samfunnet. Når jeg velger elbil er det billig for meg, men det har en god del kostnader for samfunnet, sier han.

Ulrik Eriksen mener også kalkulatoren burde tatt med hvor lang tid det tar å finne parkeringsplass for bil.

– Det er vel ikke helt gratis heller?

– For mange er det jo dessverre det. Mange har gratis parkering på jobben, og det er jo stort sett de som kjører bil til jobb. Hadde det ikke vært gratis parkering på jobb, så hadde det vært mye færre som hadde kjørt.

[ Pusse opp for lavere strømregning? Sinnasnekkern har tre tips til deg ]

Gir forenklet bilde

Også bilistene i NAF reagerer på «Smart reise».

– Det ser ut som om denne kalkulatoren gir et veldig forenklet bilde av hvordan det å komme seg rundt i Oslo faktisk arter seg og hvor mye det koster, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF til Dagsavisen.

Ingunn Handagard, pressesjef i Naf. (NTB Tema)

– For å regne ut faktisk reisekostnad trenger man å ta inn mer enn bare bompenger, sier hun.

Hun peker heller på Opplysningsrådet for Veitrafikken, som har laget et eget regnestykke hvor kostnader som verditap, forsikring, drivstoff og service blant annet er regnet inn. Dermed blir regnestykket et helt annet. De opererer med en kilometerpris på 5,86 kr for elbil. Det skulle bli omtrent 84 kroner på vårt eksempel fra Romsås til sentrum.

– Så kommer bompengene på toppen, og i tillegg kommer det gjerne parkering, sier hun.

Konklusjonen er negativ for Klimaetaten:

– Vi har lite tro på at denne kalkulatoren vil være nyttig for mange, sier hun.

Endret kalkulatoren

Nå tar Klimaetaten kritikken til seg. Etter at Dagsavisen kontaktet etaten med spørsmål om kalkulatoren har de endret flere ting. De har lagt inn en forsikring om at de anbefaler gange, sykkel og kollektivreiser, i tillegg til en påminnelse om at elbil er bedre enn fossilbil. I tillegg har de forandret rekkefølgen. Nå kommer ikke lenger «bensinbil» opp som første resultat.

Kommunikasjonssjef Birgitte Elise Bøen i Klimaetaten forteller at kalkulatoren opprinnelig ble laget da det kom nye bomstasjoner i byen, i 2019.

– For å gjøre det så enkelt som mulig valgte vi å bare ta med kostnadene for å kjøre gjennom bomstasjonene. Vi kunne tatt med veldig mye mer, men det ville blitt veldig mye variabler. Så da valgte en å holde det enkelt og ikke ta inn alle X-faktorene, sier hun.

Da bomtakstene økte nå 1. september i år måtte Klimaetaten enten fjerne eller oppdatere prisene i kalkulatoren.

– Vi valgte det siste, men så ser vi jo at det kan se ut som om vi anbefaler bil, sier hun.

– Kalkulatoren viser et helt feil bilde av kostnadene ved å kjøre bil?

– Jeg tror de fleste som har bil skjønner det. De vet jo at bil koster litt mer enn dette. Så det presiserer vi i konteksten og oppdaterer kalkulatoren.

– Da har vi lyttet

Med den nye oppdateringen har etaten nå altså gått bort fra å vise prisene på bil først.

– Bil kommer først opp, fordi det var naturlig med de nye bomstasjonene i 2019. Nå kommer vi til å endre rekkefølgen, så den kommer opp i anbefalt rekkefølge. Og så skriver vi at det beste for klimaet er å gå, sykle eller reise kollektivt. Og at dersom man må kjøre bil er det bedre å kjøre elbil enn bensin, sier Bøen.

– Sier ikke det seg sjøl?

– Når bilen kommer opp først er det noen som stiller spørsmål ved om vi anbefaler bil. Det gjør vi jo ikke, så da har vi lyttet. Og så tenker vi at vi skal presisere at kalkulatoren ikke inneholder alle kostnader ved bilhold.

– Tar dere selvkritikk?

– I etterpåklokskapens navn kan man alltid si at vi skulle gjort dette før vi la ut kalkulatoren på nytt. Hvis det kan misforstås er det jo greit å presisere. Tanken har aldri vært å motarbeide egne mål. Vi ville vise fram alternativene, sier hun.

[ Vil du heller tenke på noe hyggelig? Dagsavisen følger Oslo-fotballen i podkasten «Trikkeligaen» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen