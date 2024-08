Budsjettsprekken for Oslos nye vannforsyning har økt med 2,8 milliarder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De 2,8 milliardene er innenfor den økonomiske rammen som er satt av til byggingen av ny vannforsyning til Oslo, skriver vann- og avløpsetaten i en pressemelding.

For en gjennomsnittsbolig vil dette bety 380 kroner i økt vanngebyr per år fra 2028.

Bystyret i Oslo har vedtatt en styringsramme for prosjektet på cirka 26,5 milliarder kroner som vann- og avløpsetaten har fullmakt til å bruke.

Bystyret har også vedtatt et øvre budsjett, en såkalt kostnadsramme på 30,2 milliarder kroner. Differansen mellom disse er den økonomiske reserven i prosjektet, og det er byråden med ansvar for vann og avløp som har fullmakt til å bruke reserven.

– Oslo trenger en ny vannforsyning. Dette er et stort, komplekst og kostbart prosjekt, og vi gjør det vi kan for å holde kostnadene nede, sier Anna Maria Aursund, direktør i vann- og avløpsetaten.

Hun sier at vannbehandlingsanlegget er den mest komplekse delen av prosjektet, og at kostnadsberegningene for dette delprosjektet ikke har vært gode nok.

