Brannen startet i en leilighet i 11. etasje. Brannvesenet fortalte rundt klokken 18 til NTB at de har to biler på plass, med ytterligere fem på vei. Kort tid etter meldte Oslo 110-sentral at det har vært en mindre brann og at den nå er slukket.

Brannen startet på et kjøkken, i en kjele med matolje, melder Oslo-politiet.

Ingen ble skadet i brannen.

Oslo 110-sentral meldte om brannen på X/Twitter, klokken 17.52.