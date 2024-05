Oslo kan snart bli rammet av streik

Utdanning, vann- og avløp, Oslobygg, kulturetaten, bymiljøetaten og byrådslederens kontor er blant etatene som omfattes.

Tidligere i mai ble partene i kommuneoppgjøret enige, men oppgjøret gjelder ikke Oslo kommune fordi det er et eget tariffområde. Dermed møtes representanter fra LO, YS, Akademikerne og Unio motparten Oslo kommune til mekling, som starter tirsdag.

– Det kommunale tjenestetilbudet går ikke rundt uten at alle hjulene i maskineriet er med. Lønna må opp for å sikre at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Derfor er dette lønnsløftet viktig, sa forhandlingsleder Mona Bjørnstad i YS Kommune Oslo da kravene ble overlevert tidligere i vår.

Forhandlingsleder Marianne Lange Krogh i Unio Oslo kommune mener kommunen ikke viste vilje til å komme til enighet da forhandlingene ble brutt.