Byrådet: Kjøper barnehage for 80 millioner kroner

– Byrådet ønsker at flere skal få barnehageplass nær der de bor, og jeg er veldig glad for at vi i høst får etablert flere barnehageplasser på Løren. Foreldre ønsker seg barnehageplass i nærheten og nå kan mange familier glede seg til at om kort tid åpner nye Gregers kvartal barnehage midt i hjertet av Løren, sier utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden til Dagsavisen.

80 millioner kroner

Byrådet har nå vedtatt at de skal kjøpe Gregers kvartal barnehage av USBL og Eiendomsplan for 80 millioner kroner.

Etter flere år med stor utbygging på Løren er det et behov for ytterligere barnehagekapasitet i dette området i bydel Grünerløkka i hovedstaden. Barnehagen er en del av et nytt bygg og et ønsket og nødvendig supplement til barnehagetilbudet i denne delen av byen.

Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) . (Terje Pedersen/NTB)

Ifølge byrådet er det behov for ca. 830 barnehageplasser i den nye bydelen på Løren. En bydel som stadig vokser.

I 2016 innførte det rødgrønne byrådet forbud mot etablering av private barnehager i Oslo. Da det nye blågrønne byrådet tok over i oktober i fjor, sørget de for at det igjen blir tillatt å etablere private barnehager.

Nye Gregers Kvartal barnehage (Thomas Iversen)

Men det er ikke aktuelt for Gregers barnehage og Løren botaniske barnehage, som nå er nærmest klar for skrål og lek.

Ville kjøpe

– Jeg registrerer at noen hevder at barnehagene er blitt forsinket på grunn av at byrådet ønsker at de skal driftes privat, men det er ikke riktig. Byrådet ønsker å legge til rette for private driftere, men disse barnehagene har kommet langt i prosessen og det jobbes altså nå med å forberede sak til bystyret for kjøp, sa byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden (H) til Dagsavisen i februar.

Nå har byrådet bestemt at de i denne omgang kjøper Gregers barnehage på Løren for 80 millioner kroner av utbygger.

Nå sier byrådet at de setter barn og foreldres behov foran politikk.

– Vi har arvet en rekke kommunale barnehageprosjekter fra de rødgrønne. Dette byrådet ønsker primært at barnehager som etableres i Oslo skal drives av private, men vi har også et ansvar for å raskt sikre flere plasser i områder med stort behov. Dette byrådet er pragmatiske og setter befolkningen og foreldrenes behov foran ideologiske skylapper, i motsetning til forrige byråd, sier utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden.

Også byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H), er glad for at barnehagen snart er på plass.

Anita Leirvik North (H), byråd for næring og kultur. (Terje Pedersen/NTB)

– Som utbygger ønsker jeg at Oslo kommune skal være en forutsigbar samarbeidspartner og tilrettelegger for barnehageaktørene. Det kommer en videre vekst av barn i Løren-området de neste ti årene, og vi skal fortsette å jobbe for økt kapasitet i området, sier Anita Leirvik North.

– Det er viktig for byens befolkning at utviklingen av områder som Løren følges opp med gode tjenestetilbud som dekker deres behov. Vi er derfor opptatt av å skape levende og gode nærmiljøer med tilbud for både barn og voksne, og ikke minst sikre at barnehage- og skoletilbudet er bra. Dette jobber kommunen kontinuerlig med å videreutvikle til det beste for byen, sier byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North.

Vedtak om kjøp er nå gjort i byråd, og saken sendes til bystyret for formelt vedtak om kjøp.

