Russebuss mistet hjul i Vålerengtunnelen i Oslo

– Hjulet har forsvunnet 200 meter lenger inn i tunnelen. Det har dratt med seg en infotavle, som er ødelagt, sier operasjonsleder Roy Langengen i Oslo-politiet i 6-tiden mandag.

Totalt 27 russ ble stående strandet i tunnelen etter uhellet, og ble fraktet ut i en ny buss rekvirert av politiet.

I 7-tiden opplyser Vegvesenet at russebussen er berget og at trafikken er i gang igjen.

