Kommunen kritisk til teaterplaner i Oslo

Ideen om å bygge en teaterscene under bakken på Tullinløkka ble lansert av daværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i 2022.

Plan- og bygningsetaten i Oslo skriver imidlertid at området ikke er egnet til teaterformål, skriver Aftenposten. Etaten skriver at det er krevende grunnforhold og at bygging kan skape ustabilitet for fredede bygninger i nærheten. Forslaget strider også mot kommuneplanen, ifølge etaten.

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) er ikke bekymret over kritikken.

– De gjør bare jobben sin og kommer med innspill til Statsbygg før oppstartsmøtet. Vi har gitt beskjed til Statsbygg om at de så fort som mulig skal gjøre ferdig sitt beslutningsgrunnlag og få saken i havn, sier Jaffery til avisen.

