Brannen i bygård på St. Hanshaugen er slokket

Brannen oppsto på loftet i den fire etasjer høye bygården som ligger i krysset mellom Waldemar Thranes gate og Ullevålsveien, og ble meldt klokken 1.22 natt til fredag. Nesten tre timer senere ble den meldt slokket, men bygningen har fått store skader.

Rundt klokken 3 natt til fredag hadde brannmannskapene kontroll på stedet og det var da ikke lenger fare for spredning. Bygården har fått store skader i øverste etasje, og vannskader i etasjene under. Brannen spredte seg til hele loftet på delen av bygningen som vender mot Ullevålsveien.

– Hele loftet står i brann, og vi er naturligvis redd for kirken som ligger klemt inntil bygården. Vi forsøker å hindre spredning. Vi har 16 biler på stedet, og har hentet inn ressurser fra nabokommunene, sa vaktkommandør Rune Elstad i brannvesenet til NTB klokken 2.20.

Nabobygningen er Markus kirke, innviet i 1927. Kirken regnes som et verneverdig kulturminne og er listeført av Riksantikvaren.

– Det er en del evakuerte, pluss minus 30 personer, er det vi har fått oppgitt. Det er ikke meldt om skadde, forteller operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser at de har kontroll på alle beboere som bor i leilighetene under der brannen startet. En person ble sjekket for røykskader.

All trafikk i Waldemar Thranes gate og Ullevålsveien ble stanset mens slokkearbeidet pågikk. Ifølge politiet vil veien bli stengt en god stund og morgentrafikken vil trolig berøres. Brannvesenet opplyser at de vil være på stedet til utpå formiddagen fredag.

Les også: Fire bekreftet døde og 14 skadd i brann i to boligblokker i Valencia

Les også: Denne kreftformen tar flest liv i Norge: – Pasientene blir diskriminert

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen