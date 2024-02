Bussjåfør tiltalt etter ulykke i Oslo – kvinne måtte amputere beinet

Ulykken skjedde i nærheten av Alnabru i Oslo tidlig om ettermiddagen torsdag 25. mai i fjor.

Kvinnen i 30 årene-gikk over et fotgjengerfelt da bussen kjørte over foten hennes. Ifølge tiltalen var bussjåføren, en mann i 40-årene, uoppmerksom eller avpasset ikke farten da ulykken skjedde.

Bussen kjørte over foten til kvinnen, som ble behandlet av ambulanse på stedet. Hun måtte amputere det venstre beinet sitt ved leggen som følge av ulykken.

Bussjåføren er tiltalt blant annet for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.

Det er satt av to dager til rettssaken som skal opp i Oslo tingrett tirsdag 13. februar.

