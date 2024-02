13 leiligheter evakuert etter brann i Oslo

Beboerne ble evakuert etter at det like etter klokken 2 begynte å brenne i en bolig på Bjølsen i Oslo. Fem personer ble behandlet for røykskader, men det er ikke meldt om ytterligere personskader.

Brannen ble meldt slukket klokken 3 – og en time senere kunne de fleste av beboerne returnere til sine leiligheter.

– Dette gjelder ikke leiligheten hvor brannen oppsto og leiligheten i etasjen over, skriver politiet i Oslo på X.

