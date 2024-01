Elbusser fra Oslo skal brukes på flyplasser

– Kjøpet av 13 elektriske busser vil bety nullutslipp for Avinors passasjertransport på flysiden. I tillegg vil vi kunne kutte i eget forbruk av både fossilt drivstoff og biodrivstoff, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor i en pressemelding.

Interessen for elbussene henger sammen med Avinors klimamål om å redusere utslipp. Selskapet påpeker at elektrifisering av kjøretøyparken er et sentralt tiltak da en stor andel av klimagassutslippene fra Avinors egen drift kommer nettopp fra kjøretøyene.

Bussene er nesten identiske med de elbussene som Avinor har i drift i dag. De var egentlig ment for rutetrafikk i Oslo og Akershus som en del av strategien med å elektrifisere kollektivtilbudet. Rekkevidden på bussene viste seg imidlertid å være utfordrende i et bymiljø.

