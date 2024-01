Fortsatt busstrøbbel i Oslo

– Mellom klokken 7 og 9 i dag har vi en del innstilte bussavganger, sier kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter til Aftenposten.

Hun sier at rundt hundre bussavganger vil bli innstilt. Ruter håper at passasjerene skal slippe å vente for lenge.

– Det er snakk om linjer med hyppige avganger. Vi håper kundene ikke skal merke forsinkelsene i like stor grad som mandag, sier hun.

Det er spesielt linjene 25, 60, 24 og 79 som blir berørt.

