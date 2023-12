Borgerlig løfte om nyttårsfyrverkeri i Oslo gikk opp i røyk

– Grunnen til at det ikke blir noe fyrverkeri, er at vi har styrt byen i to måneder, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til Aftenposten.

– For å kunne ha fått til det måtte vi ha bevilget penger til det i budsjettene og funnet noen som kunne organisere det, forklarer Solberg.

I fjor bestemte kommunen at private kun får lov til å skyte opp raketter utenfor ring 2 og bare mellom klokken 18 og 2.00. Derfor ønsker byrådslederen å gjeninnføre den kommunale markeringen.

Frp er helt klare på at de ønsker fyrverkeri i Oslo på nyttårsaften.

– Hvordan dette best kan løses, vil vi ta stilling til fram mot revidert budsjett, så vi igjen har fyrverkeri på nyttårsaften neste år, skriver Frp Oslo-leder Magnus Birkelund i en SMS til Aftenposten.

[ Kommentar: Barna spør aldri pappaen om de er fattige, de vet svaret ]

[ 64 personer har fått øyeskader av fyrverkeri de siste fem årene ]