Peisglør startet balkongbrann i Oslo

Nødetatene rykket like før midnatt ut etter melding om brann i en leilighet på Røa i Oslo. På X meldte politiet at det var observert åpne flammer.

Kort tid senere opplyste politiet at det dreier seg om et branntilløp på en balkong, og at brannen er slukket. Ifølge politiet er brannårsaken glør som var tømt fra peisen og satt ut på balkongen.

En person ble sjekket av helsepersonell etter å ha fått i seg noe røyk.

Ved 0.30-tiden jobbet brannmannskapene med etterkontroll, mens politiet gjorde åstedsundersøkelser.

Politiet meldte om brannen klokken 23.51 søndag.

