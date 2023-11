Deler av Østmarka i Oslo og Akershus blir nasjonalpark

– Vi verner Østmarka både for å bevare naturen i seg selv og for å sikre at befolkningen i framtiden har tilgang til mer intakt natur for rekreasjon, friluftsliv og fysisk aktivitet. Vernet bidrar også til å nå det nye globale målet om 30 prosent bevaring. Dette vernet er bra for naturen, bra for folk og bra for folkehelsen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Dermed oppretter man for første gang en bynær nasjonalpark. Østmarka nasjonalpark er vernet etter naturmangfoldloven og dekker 54 kvadratkilometer i kommunene Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk.

– Endelig får også Oslo og Akershus en nasjonalpark. Det all grunn til å juble, sier stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken.

Skog og vann

Blant annet innlemmer man det eksisterende Østmarka naturreservat og deler av Spinneren friluftslivsområde. I tillegg oppretter man et friluftslivsområde vest og nord for nasjonalparken, som dekker drøyt 17 kvadratkilometer. Dette innlemmer resten av Spinneren friluftslivsområde og hele Hauktjern friluftslivsområde.

– Nå legger vi en beskyttende vinge rundt skogen vår og sikret dermed dette natur- og friluftsområdet for fremtidige generasjoner. Østmarka vil bli en helt unik og bynær nasjonalpark som du til og med kan besøke med T-banen, sier miljøbyråd Marit Vea (V) til NTB.

Området omfatter ikke hele Østmarka. Områdene som er nærmest bebyggelse, er stort sett ikke del av nasjonalparken eller friluftsområdet. Verneområdene består i hovedsak av skog med variert topografi og innslag av myrer, sjøer og vannsystemer. Det er også mange kulturminner i området og større innslag av gammelskog enn i Oslomarka for øvrig.

Gammelskog eller naturskog er i norsk sammenheng gjerne minst 160 år gammel og har få spor etter hogst, ifølge Institutt for biovitenskap ved UIO.

Følger anbefaling

Statsforvalteren i Oslo og Viken og Miljødirektoratet anbefalte å opprette en slik nasjonalpark, og Klima- og miljødepartementet følger dermed opp dette.

– Det har vært et stort engasjement for vern i Østmarka, både for og imot vern, avgrensing og vernebestemmelser. De fleste som uttalte seg i høringen, ønsker en stor nasjonalpark. Regjeringen har lyttet til disse innspillene og verner nå en stor nasjonalpark i tråd med Statsforvalterens tilråding, sier Bjelland Eriksen.

Samtidig legger man vekt på brukerinteressene i Østmarka. Det betyr at det er noen flere muligheter for aktivitet og tiltak enn i de fleste nasjonalparker. Blant annet blir det lov å ha organisert trening, kjøre opp skiløyper og sykle med elsykkel på området.

– En nasjonalpark så tett på hovedstaden er ganske unikt og vil bidra til både skogvern og folkehelse, og sikre natur- og friluftslivsopplevelser til mange. Det er et kjært turområde for mange Oslo-beboere, og her kan man finne mange spennende arter, som ulv, gaupe, bever, ulike orkideer, tretåspett og storfugl, sjeldne kjuker og matsopper, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Imøtekommer ønsker

Private hytter kan også rydde mer skog enn ellers, og man kan etablere nye bålplasser og utsiktspunkter etter å ha søkt om det.

Regjeringen har også valgt å imøtekomme flere andre ønsker fra hytteeiere, idrettsorganisasjoner og andre aktører. Dette åpner blant annet for organisert ferdsel i Østmarka uten søknad og at hytteeiere kan hogge ved utenfor egen tomt.

Vernet gjør imidlertid at man begrenser skogbruk og andre store infrastrukturtiltak i området. Klima- og miljødepartementet legger også vekt på at vernet bidrar til å nå mål i handlingsplanen for naturmangfold.

– Oslo kommune og Venstre har jobbet for en nasjonalpark i Østmarka i mange år. Venstre startet arbeidet med dette da vi sist satt i byråd for over ti år siden, vi begynte den formelle prosessen da vi satt i regjering, og det er fantastisk å få lov til å være den miljøbyråden som nå får se nasjonalparken helt i mål, sier Vea.

