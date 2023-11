Brann slukket i leilighet på Torshov i Oslo – folk hoppet fra bygården

Vogts gate ble sperret i forbindelse med brannen, som politiet først varslet om klokka 23.21 torsdag kveld. Brannen ble meldt slukket klokka 23.48. Flere personer har fått i seg røyk og blir fraktet til legevakt.

– Det har vært kaotisk. Det er et hospits. Det er mange rom, og man har ikke alltid oversikt over hvem som er hvor, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo-politiet til NTB.

Brannvesenet varslet at det var flere som hoppet ut i bakgården for å slippe unna røyken. Brannen oppsto trolig i første etasje av bygget.

– Det er ikke meldt at de som har hoppet, har hoppet fra noen høyde og er skadd på grunn av det. Det er flere som er eksponert for røyk. Alle er bevisste. De blir ivaretatt av helsevesenet og kjørt til legevakta for ytterligere undersøkelser, sier Skott.

Ifølge politiet er det gjennomført et grovsøk av bygget, og de mener at de har relativt god kontroll på stedet.

Brannvesenet har opplyst at det er tre leiligheter i bygget det ikke kom røyk inn i, og at beboerne der kan bli boende.

Ifølge brannvesenet er det store vannskader på grunn av at sprinkleranlegget ble utløst. Brannen kan ha startet i en sofa, ifølge politiet.