Det var natt til 29. juli i år at mannen ifølge tiltalen avfyrte et skudd mot en annen mann i parken Birkelunden. Skuddet traff den fornærmede i buken og medførte to hull i tynntarmen og en større rift i tynntarmsveggen. Mannen fikk senere fjernet en stor del av tynntarmen sin på grunn av skadene.

Den tiltalte mannen, som er bosatt i Oslo, er også tiltalt for ulovlig å ha båret våpen på offentlig sted. Det er satt av tre rettsdager til saken, som begynner torsdag 16. november.

