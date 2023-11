Oslos byrådsleder ber om krisemøte med regjeringen

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo ber regjeringen om et krisemøte for å diskutere planene for trafikken når Ring 1 stenges for trafikk neste år. Det skriver Avisa Oslo.

I et brev sendt til regjeringen fredag uttrykker byrådslederen bekymring.

– Jeg er bekymret for trafikkveksten som vil oppstå i boliggater som i dag er nærmest bilfrie når Ring 1 stenger. Stengingen gir også store utfordringer for kollektivtrafikken ikke bare på hovedveiene inn mot sentrum, men også i bygatene over store deler av indre by, skriver Lae Solberg i brevet.

Under det forrige møtet med regjeringen i september ba forgjengeren Raymond Johansen (Ap) staten forplikte seg til 110 millioner kroner for å begrense de negative konsekvensene for Oslo.

Johansen argumenterte med at Ring 1 stenger på grunn av det statlige Regjeringskvartalet-prosjektet.

Det svarte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nei til, fordi staten ikke pleier å kompensere kommuner når de stenger en vei.

Statens vegvesen har søkt Oslo kommune om tillatelse til å asfaltere sjøsiden av Rådhusplassen og bruke den som beredskapstrasé når trafikken legges til Operatunnelen. Ifølge Avisa Oslo har Vegvesenet snudd på dette punktet etter reaksjoner fra bystyret.

