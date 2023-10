Oslo fikk 350 millioner mer enn venta fra staten. De vil byrådet bruke på å fjerne kutt

For tre uker sida la det rødgrønne byrådet fram sitt siste budsjett. Oslobudsjettet, på så vidt over 100 milliarder kroner, «landet litt på den trygge sida», som finansbyråden sa den gangen.

Men så kom statsbudsjettet. Det viser litt mer konkret hva Oslo kommune får å rutte med til neste år. Dermed har nå finansbyråd Einar Wilhelmsen og resten av byrådet fått enda en bitte liten ekstrarunde.

Pengene skal blant annet gå til bydelene og skolene, hvis de rødgrønne får det som de vil. Men byen er i ferd med å bli tatt over av et blått bystyreflertall. Så det er langt fra sikkert at de får det.

Fjerner kutt

– Det har dukket opp et handlingsrom. Da mener vi det er riktig å styrke skolebudsjettene og bydelene, sier Wilhelmsen til Dagsavisen.

Han forteller at de reduserer rammekutt på 100 millioner kroner. Altså at kutt de hadde planlagt å smøre jevnt utover byens skoler og bydeler nå ikke skal kuttes likevel.

Wilhelmsen forteller at da høyresida hadde makta i Oslo pleide de å gjennomføre bydels-rammekutt på mellom en halv og én prosent hvert eneste år.

– Det opphørte da vi tok over, sier han.

– Hva tenker du om den måten å spare penger på?

– Å ta et lite rammekutt en gang iblant kan være greit, for å ta ut litt effektiviseringsgevinster. Men å systematiske store kutt i bydelsøkonomien fører til dårligere tilbud for innbyggerne. Det husker vi som bodde i byen under Høyre-styret: Jeg husker det var vikarstopp i barnehagen om høsten, så ungene ble sendt hjem hvis noen var sjuke, sier han.

– Frykter du nå nye rammekutt?

– Jeg har ikke spekulert så mye i hva de vil gjøre. Jeg har registrert at de har lovet veldig dyre ting. Men hvis vi skal dømme etter hva de gjorde før, så er det store kutt i kommunen, og det betyr dårligere tjenester.

Høyre lovet flere dyre prosjekter før valget. Blant annet vil de fjerne eiendomsskatten. Når bystyret skal vedta 2024-budsjettet i desember er det blått flertall, men det er fortsatt det rødgrønne byrådets budsjett de må ta utgangspunkt i. Uansett vil økte inntekter til Oslo kommune gi det nye flertallet større handlingsrom.

Etterutdanning i helse

– Så gjør vi ett grep til: Vi bruker 150 millioner kroner på kompetanseløftet i helsesektoren, sier Wilhelmsen.

I våres bestemte nemlig byrådet seg for å satse kraftig på etterutdanning. Da satte de av 175 millioner kroner til et fond, både for å betale for selve etterutdanninga av helsearbeidere, men også for å betale vikarene til de som skulle etterutdannes. Det hele kom som et svar på Helsehus-skandalen høsten og vinteren 2022.

Det ble den gang oppretta et fond på 175 millioner. Nå blir det fondet økt med 150 millioner til.

– Vi får veldig mange flere eldre, og da er vi rett og slett nødt til å øke kompetansen til de som jobber i disse yrkene, sier finansbyråden.

100 millioner til universell utforming

Alt dette er i budsjettet for 2024. Men også for 2023 kommer det nå noen små endringer i byens økonomi.

I budsjettet for i år, som ble lagd i fjor, ble det også tatt ut penger av noe som kalles Premieavviksfondet, et slags pensjonsfond for Oslo kommune.

– Det var en ekstraordinær situasjon. Og statsbudsjettet gjorde at vi mistet ganske store inntekter. Når vi nå ikke er i den ekstraordinære situasjonen lenger, tar vi ikke de ut likevel, sier finansbyråd Wilhelmsen.

I tillegg foreslår de å bruke 100 millioner kroner på tiltak for universell utforming. Pengene skal i så fall settes i et fond for forskjellige prosjekter.

– Det er mange tiltak på kommunens eiendom, enten det er skoler, kollektivtransport, fortauskanter eller hva det måtte være, sier han.

