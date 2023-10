Høyre og Venstre enige om å redde fjorden

Oslo Høyre og Oslo Venstre sitter for tida på Fredensborg og forhandler om en ny, borgerlig byrådsplattform. Derfra slipper det ikke ut mye informasjon, før de sannsynligvis er ferdig mot slutten av denne uka.

I forrige uke kom et lite drypp om at de vil satse på skolen. Og onsdag kom det nå et nytt lite plask: «Oslofjordprosjektet».

– Vi er veldig stolte av at det blågrønne byrådet legger fram den mest kraftfulle redningspakken for Oslofjorden noensinne, sa Marit Kristine Vea, bystyrerepresentant for Venstre til en forblåst liten gruppe pressefolk på Rådhuskaia onsdag.

– Oslofjorden er syk, og vi har ikke tid til å vente, sa hennes Høyre-kollega Anne Lindboe.

Sammen la de fram en pakke av tiltak de er enige om for å redde klimaet i Oslofjorden. Når partiene danner byråd skal de:

Etablere et eget Oslofjordprosjekt, som skal koordinere kommunens innsats og samarbeid med de andre Oslofjordkommunene.

Sette inn tiltak som ivaretar natur og dyrelivet i Oslofjorden, for eksempel vernesoner og fiskeforbudssoner.

Jobbe for å øke rensegraden på Oslos avløpsvann og kloakk, og arbeids for fosfor- og nitrogengjenvinning langs fjorden.

Gjennomføre pilotprosjekter med å restaurere naturlig strandlinje og gjenskape naturlige habitat under vann.

Innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter, samt anlegge flere mottaksanlegg.

Kartlegge og iverksette tiltak for å redusere tilførselen av marin forsøpling og mikroplast til Oslofjorden.

– Hvor mye vil dette koste?

– Det er nok en del av det som vil koste penger. Det må vi jo komme tilbake til i budsjettet, sier Venstres Marit Vea.

– Ekte, store penger?

– Tiltak som å øke rensegraden og stanse tilførselen av miljøgifter koster penger, men å la Oslofjorden dø er heller ikke et alternativ, sier hun.

– Kommer dere til å prioritere det i budsjettet som kommer nå før jul?

– Det har vi ikke begynt å diskutere, men det ville være veldig naturlig om det blir en av flere satsinger. Men vi får jo ikke gjort de største prioriteringene i det første budsjettet, i og med at rammene er lagt av det sittende byrådet, sier Marit Vea.

Må gå via staten

Anne Lindboe i Høyres er stolt av satsingen de har blitt enige med Venstre om.

– Vi har hørt mange ganger at politikere vil satse på fjorden. Hvorfor skal det skje noe nå?

– Det er jo mye vi kan gjøre. Det ene er å ha et godt samarbeid med de andre kommunene i Oslofjorden. Å dele løsninger og kunnskap så det slippes ut så lite som mulig, sier Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe.

– Så, dere skal be nabokommunene til Oslo pent om å bruke milliarder på renseanlegg?

– Der kommer jo staten inn. Vi kommer til å være en sterk pådriver for å få staten til å stille krav om at det skal renses nitrogen. Det kan faktisk ikke være valgfritt for kommunen om du skal slippe ut urensa kloakk, sier Lindboe.

– Dere skal snakke med staten som deretter skal snakke med kommunene?

– Vi skal pushe på staten. Men vi skal også gjøre konkrete tiltak som å øke eventuelt kapasiteten på egne renseanlegg og gjøre noe med overvannsproblematikken, sier hun.

Blir dyrt, men må gjøres

Lindboe er klar på at prosjektet er viktig, også for henne personlig.

– Jeg padler selv kajakk. Du ser jo nesten fra år til år at vannet blir mer grumsete. Det lukter vondt. Tang og tare og blåskjell forsvinner og blir erstatta av den slimete og grønne ekle lurven. Å gjøre noe med det er helt avgjørende, sier hun.

– Men mye av dette er veldig dyrt? Å rense kloakk bedre, for eksempel?

– Det er jo dyrt, men vi har ikke noe valg.

Hun presiserer at ikke alle prosjektene er dyre. Blant annet å innføre det lenge omtalte forbudet mot å tømme septik fra fritidsbåter, det koster ikke mye penger.

– Hvor fort kan det skje? Før sommeren?

– Ja, absolutt, det må være målet.

– I budsjettet som skal vedtas om ganske kort tid. Kommer vi til å se spor av Oslofjordprosjektet der?

– Det gjør dere. Vi må gjøre noe av alt. Vi må gjøre alle disse tiltakene hvis vi skal få tilbake livet i oslofjorden, og da må vi være villige til å betale det det koster, sier hun.

Lindboe presiserer også at de ennå ikke har snakket om konkrete budsjettsummer i forhandlingene ennå.

