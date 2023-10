Oslo Frp åpner døra for samarbeid med det nye byrådet

De to siste ukene har ledelsen i Oslo Høyre og Oslo Venstre låst seg inne på Fredensborg. Målet er å forhandle fram en byrådsplattform. Og arbeidet går mot slutten. Det har bare vært et problem:

Fylkesstyret i Oslo Frp har vedtatt at de ikke vil støtte et byråd de ikke er med i. Det har gjort forhandlingene på Fredensborg vanskeligere. For hva skal de vedta hvis de ikke veit hvem som kan finne på å støtte dem i et nytt byråd?

Men nå kan situasjonen forandre seg. På et møte i Fylkesstyret i Oslo Fremskrittsparti har Frp endret sitt tidligere vedtak. Fra å sette en absolutt stopper for et samarbeid åpner de nå døren for i hvert fall å snakke med byrådskameratene.

Det varsler Oslo Frp i en uttalelse etter tirsdagens fylkesstyremøte:

«Oslo FrP mener det er et godt politisk grunnlag for å finne felles løsninger på ikke-sosialistisk side. Vi tror på dialog og samarbeid og tror ikke det kommer noe godt ut av en konkurranse om hvem som snakker minst med hvem».

Og:

«Etter vedtak fattet i fylkesstyret har forhandlingsutvalget fått fullmakt til å gjennomføre samtaler med de andre ikke-sosialistiske partiene for å se om det er grunnlag for et samarbeid. Oslo FrP er samstemt i at våre velgere forventer konkrete gjennomslag og samtaler i gjensidig respekt.»

Indre stridigheter

Dagsavisen kjenner til at det er og har vært indre stridigheter rundt forholdet til det blågule byrådet i Oslo Fremskrittsparti. Vedtaket om å ikke samarbeide med et byråd de ikke deltar i har vært viktig. For det var vedtatt av Fylkesstyret, altså den formelle ledelsen i Oslo Frp. Ikke bystyregruppa, hvor tre nokså ferske politikere har blitt valgt inn, med Virke-direktøren Magnus Birkelund i spissen.

Nå ser det altså ut til at Frp likevel skal i forhandlinger med Venstre og Høyre. Likevel er det ingen grunn til å tro at Frp skal bli med i byrådet, det har Venstre tidligere stengt døren knallhardt igjen for. Mest sannsynlig er det at partiene kan bli enige om en konkret sak, gjerne knyttet til den viktigste saken for Oslo Frp akkurat nå, vedlikehold av veier.

Høyre fornøyd med Frps vedtak

Påtroppende byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) har følgende respons til Frps vedtak:

– Jeg er glad for at Fremskrittspartiet ønsker samtaler om en politisk samarbeidsavtale og bidra til et politisk skifte med en ny kurs for Oslo slik velgerne har bedt om.

Han skriver at han har respekt for at partiet hadde en grundig, intern diskusjon.

– Jeg ser nå fram til å starte forhandlinger med dem og KrF om en samarbeidsavtale som sikrer alle de borgerlige partiene politiske gjennomslag.

Solberg opplyser at han må avklare nærmere med Frp, KrF og Venstre om når samtalene vil finne sted.





