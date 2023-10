20-åring fengslet etter macheteran i Oslo

Rettsmøtet gikk for lukkede dører, og fengslingskjennelsen er i tråd med politiadvokat Anne Lise Tingvolds begjæring.

– Det en nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis hvis han løslates, sier Tingvold til NRK.

En tenåringsgutt ble tirsdag kveld fraranet jakken sin på Ulsrud i Oslo. To menn truet ham med en machete under ranet. Ingen kom til skade i under ranet, som politiet fikk melding om klokken 19.42. Hendelsen skjedde ved Ulsrud videregående skole.

En time senere opplyste politiet at de hadde pågrepet en mistenkt i saken. Han hadde ifølge politiet eiendeler til tenåringsgutten på seg da han ble pågrepet.

De 20 år gamle ranssiktede mannen erkjenner ikke straffskyld, og han nekter for å ha kjennskap til ranet. Den andre mannen som skal ha deltatt i ranet, var torsdag fortsatt på frifot.

