Politiet rykket ut med mange patruljer på meldingene om slåssing på jernbanestasjonen i Oslo sentrum torsdag morgen.

– Noen personer skal ha kniv eller annen skarp gjenstand. Én person er skadd, skriver politiet.

Først ble det meldt at flere personer hadde løpt fra stedet, men politiet mener nå at det kun har vært to personer involvert.

– Årsaken til slåsskampen er fortsatt ukjent, opplyser operasjonssentralen.

De melder at de har kontroll på den ene parten.