Venstre og Høyre forhandler. Men de vet ikke om Frp vil støtte dem

På det moderne, hippe og kule techbedrift-møtelokalet 657 i Oslo sitter nå Høyre og Venstre i Oslo og forhandler om en byrådsplattform. Tirsdag ettermiddag ga de sin første løypemelding.

Det er to smilende glade partiledere på borgerlig side som møtte pressen. Alt de sier handler om at forhandlingene går bra og er i rute. Likevel er spørsmålet hvem som skal stemme for plattformen de forhandler fram til slutt.

Partiene har nemlig sendt en formell invitasjon til både Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i Oslo for å forhandle om en samarbeidsavtale. Etter planen skal forhandlingene skje parallelt med byrådsforhandlingene.

– Vi har fått en positiv respons fra KrF, og så avventer vi de interne diskusjonene de skal ha i Fremskrittspartiet, og må ha respekt for at de må ha noen interne diskusjoner, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til pressen.

Fremskrittspartiets delegasjon, da de fortsatt sonderte om å være med i byråd. Bak, fra venstre: Andreas Meeg-Bentzen. Deretter Julianne Ofstad og Magnus Birkelund. (Aslak Borgersrud)

Med andre ord har han enda ikke fått svar fra Frp. Det sier seg ikke selv at han får med det første heller.

– Dette her er interne prosesser og må forankres i partiorganisasjonen, sier Andreas Meeg-Bentzen, leder i Oslo Fremskrittsparti, til Dagsavisen.

– Jeg merker meg at Eirik Lae Solberg sier de har god tid. så det kan jo ikke haste så veldig. Vi har påbegynt de interne prosessene for å se om det er aktuelt. Det skylder vi jo partiet, at vi drøfter det skikkelig, sier han.

– Når vil det avgjøres?

– Nå er vi midt i høstferien. Så det blir nok ikke noe denne uken, sier Meeg-Bentzen.

Skolepolitikk

Dagens budskap var at de to partiene nå er ferdig med å forhandle om beredskap, næringspolitikk og skole.

– Vi har blitt enige om at Oslo skolen skal tilføres mer ressurser. Vi skal styrke grunnfinansieringen i Oslo-skolen, for å kunne styrke elevenes grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, sier Eirik Lae Solberg.

De to partitoppene nevner kveldsåpne skoler, et frivillig 11. skoleår og skolebibliotekene som satsingsområder. Men også at skolene bare skal få flere ressurser som de kan bruke til det de vil.

– Vil dere reversere noe av den rødgrønne skolepolitikken?

– Reversering er ikke fokuset vårt, sier Bjercke.

Forhandlingene mellom Eirik Lae Solberg (til venstre), Hallstein Bjercke og resten av ledelsene i Oslopartiene foregår på møtesenteret 657 i Oslo. (Aslak Borgersrud)

– Det er flere ting vi vil gjøre annerledes, sier Eirik Lae Solberg.

– Men nå er vi mest opptatt av det vi er enige om. For det er det vi skriver i en byrådsplattform sier Hallstein Bjercke.

Verken Bjercke eller Lae Solberg vil svare på spørsmål om enkeltpunkter i skolepolitikken.

– Vi kommer tilbake til detaljene, sier Lae Solberg.

– Det kommer til å bli en veldig fin skole, lover Bjercke.

Framdrift

Nå har de to partiene satt av i hvert fall denne uka og neste til forhandlinger. De har ikke dårlig tid ennå, neste møte i bystyret er ikke før den 25. oktober.

– Vi er i god rute, sier Eirik Lae Solberg

– Til hva?

– Vi har ikke satt noen helt konkret dato, men vi er i veldig god rute til å være ferdig i god tid før bystyrets møte den 25. oktober. Både med et politisk grunnlag for et nytt byråd, og selvfølgelig sammensetningen av det, sier han.

Neste tema de skal forhandle om er byutvikling.

– Hva er dere mest uenige om?

– Det kommer vi tilbake til. Hvis vi var i samme parti og hadde like programmer hadde vi blitt ferdige på fem minutter, sier Eirik Lae Solberg.

