Sonderingene tar tid: Nå tar Høyre-Eirik nytt grep for å komme i mål med nytt byråd

Torsdag og fredag satt toppene i Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i lange møter på Høyres hus for å finne ut av om de skal danne byråd sammen. Høyre håpet på å gjøre sonderingene ferdig allerede i forrige uke. Men det har ikke skjedd.

– Det blir ikke felles sonderingsmøter mellom KrF, Frp, Venstre og Høyre i dag. I stedet gjennomfører jeg bilaterale møter med de tre andre borgerlige partiene, skriver Høyres kommende byrådsleder Eirik Lae Solberg i en e-post mandag.

Store avstander

Det betyr at han skal sette seg ned med Venstres Hallstein Bjercke, KrFs Øystein Håbrekke og Frps Magnus Birkelund én til én.

– Samtalene er krevende, avstandene er store, sa Venstre-toppen Hallstein Bjercke til Avisa Oslo fredag.

Likevel forteller Dagsavisens kilder at det ikke er noen uoverkommelige avstander i det konkrete. Flere peker på at særlig Venstre må finne ut av om de faktisk vil gå i byråd med Fremskrittspartiet. Men at det ikke først og fremst handler om hva som skjer over forhandlingsbordet. I juli sa Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke at «det er svært lite sannsynlig» at Venstre vil sitte i byråd med Frp etter kommunevalget.

Felles møte

Dermed kan det se ut til at mye står og faller på Bjercke og Venstre. Partiet har hele tiden sagt de ønsker seg et byråd med Venstre, MDG og Høyre. Også MDG har ønsket et sånt byråd, men Høyre har slått igjen døra. Høyre vil ha et firepartibyråd, og fortsetter med å jobbe for å få til det.

– Jeg vil ta initiativ til et nytt felles sonderingsmøte i løpet av de nærmeste dagene, og vil komme tilbake til tidspunktet for det, skriver Eirik Lae Solberg.

Opprinnelig var planen å starte de faktiske byrådsforhandlingene denne uka, men i tilfelle må sonderingene først føre fram.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Dagsavisen følger Oslo-fotballen. Hør «Trikkeligaen» der du finner podkaster. ]

[ Vil danne byråd: – Det er mye vi vil reversere ]