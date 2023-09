Redd Ullevål-aksjonister på tiltalebenken i tingretten

De fem, fire kvinner (55, 75, 76 og 82 år) og en mann (71) etterkom ikke pålegget de fikk om å forlate byggeplassen da de 15. mai forsøkte å stanse rivearbeidene på fløyen E3 på Rikshospitalet.

– Vi anser oss ikke skyldige etter tiltalen, vi handlet etter nødrett, og det er ikke straffbart. Vi forsøkte bare å stoppe det ulovlige arbeidet som pågikk på to steder samtidig på Rikshospitalet. At vi blir arrestert, bøtelagt og nå er tiltalt i en straffesak, men ingen gjør noe for å stoppe lovbruddene til OUS (Oslo universitetssykehus), er helt surrealistisk, sier de fem i en epost som leder Lene Haug i Redd Ullevål sykehus har sendt pressen.

Det var organisasjonene Redd Ullevål sykehus og Oslo pasientforening som i mai aksjonerte fordi de mente rivearbeidene bryter med loven på en rekke punkter. Blant annet mener de rivingen er i strid med pasientrettighetsloven og barns rettigheter.

Lene Haug er en av de fem som nå må møte som tiltalt i tingretten.

– Vi er fortumlet. Vi ser ikke på dette som sivil ulydighet, men som et fredelig forsøk på å hindre at lovbrudd og stor skade blir begått, sa Haug til NTB etter at politiet stanset aksjonen deres.

Politiet ila de fem et forelegg på 11.000 kroner hver, som de nektet å vedta. Dermed blir de rutinemessig tiltalt, og tingretten skal avgjøre saken deres. Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om en straff i form av en bot på 13.000 kroner.

Straffesaken mot de fem er berammet til 26. og 27. september.

[ Kommentar: Erna prøvde i praksis å sette demokratiet til side ]