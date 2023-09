Millionsum ble brukt på å øke valgdeltakelsen i Oslo – færre stemte

Valgdeltakelsen falt over hele landet i år, men få steder var valgdeltakelsen så lav som i bydelene Stovner og Alna, der færre enn halvparten brukte stemmeretten.

Valgdeltakelsen i hovedstaden falt til tross for at det vår ble satt ned en arbeidsgruppe som skulle finne ut hvordan de kunne få flere til å stemme. Gruppen var ledet av Aps varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap).

Resultatet ble blant annet demokratiguider i hver bydel og valgbuss som kjørte rundt i byen og tok i mot stemmer fra folk. Det kostet rundt 1,7 millioner kroner. Men bare rundt 1700 stemte i den omreisende bussen, hver stemme her kostet altså 1000 kroner.

Årets valgdeltakelse endte på 64,2 prosent. Det er lavere enn for fire år siden da 67,6 prosent av innbyggerne i hovedstaden brukte stemmeretten, men høyere enn i 2015, da bare 63 prosent stemte.

Valgdeltakelsen ved årets valg er også høyere enn for 20 år siden. Ved lokalvalgene i 2003 og 2007 var valgdeltakelsen i Oslo bare 61,8 og 61,5 prosent.

Valgforsker Johannes Bergh sier til NRK at det viktigste for valgdeltakelsen er hva politikerne og partiene gjør for å mobilisere velgere. Han trekker fram valget for fire år siden som eksempel.

– Det var jo et valg som var litt preget av en slags polarisert debatt om bompenger og klimatiltak, sier Bergh.

