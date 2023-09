Person hentet ut av leilighet etter brann i Oslo

Politiet i Oslo opplyste natt til mandag at nødetatene rykket ut til en brann i en leilighet på Grefsen i Oslo.

– En person er hentet ut av brannvesenet, skriver politiet på X.

De skriver videre at pasientens tilstand er ukjent, men at det framstår som alvorlig. Vedkommende fraktes til sykehus etter å ha blitt utsatt for røyk.

Ifølge politiet skal brannen ha startet i tilknytning til en seng. Det vil bli utført åstedsundersøkelse når stedet er avkjølt.

Politiet meldte om hendelsen klokken 0.51 natt til mandag. Da var brannen slukket.

