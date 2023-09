Sparkesyklist kolliderte med bil i Oslo – mistenkes for å ha kjørt beruset på rødt lys

VG skriver at ulykken skjedde i et kryss ved Ullevål sykehus. Personen ble ikke alvorlig skadd.

– Det har skjedd i et kryss. Det gikk hardest ut over elsparkesyklisten, som er kjørt til sykehuset like ved, sa operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo-politiet til NTB i 23.45-tida.

Politiet varsler seinere at personen på elsparkesykkel er mistenkt for å ha kjørt på rødt lys og for å ha kjørt i beruset tilstand. Bilføreren er uskadd og har status som fornærmet.

