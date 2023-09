Forsvaret skal øve på å beskytte Oslos innbyggere – stor øvelse de neste dagene

Målet med øvelsen er å utvikle forsvarets evne til å beskytte befolkningen og sikre viktig infrastruktur og samfunnsfunksjoner i en krisesituasjon, opplyser Oslo kommune.

Øvingen fører til at det blir synlige soldater i bybildet, og at trafikkavviklingen kan bli påvirket noen steder. Det vil være øvinger med soldater som patruljerer, gjennomfører veikontroller og sikrer objekter, både på dagtid og om natten.

– Dette er en verdifull øvelse for kommunen for å styrke samvirket med sentrale samarbeidsaktører. Et av de viktigste målene med øvelsen er å tydeliggjøre ansvar, roller og myndighet blant totalforsvarsaktører, samt øve kommunikasjon og evne til koordinering og samarbeid på tvers av etater i regionen, sier beredskapssjefen i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg.

Øvingen starter natt til 12. september og varer til og med 15. september. Hoveddelen av øvingsaktiviteten vil foregå i Oslo, Bærum, Ullensaker og Lillestrøm kommuner.

