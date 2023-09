Ny rettsrunde etter uenighet om straffen for Frogner-drapet

– Påtalemyndigheten anker tingrettens dom hva gjelder straffeutmålingen. Påtalemyndigheten mener, i motsetning til tingrettens flertall, at drapet var overlagt, skrev statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås i en epost til NTB i mai.

I april ble en 42 år gammel mann dømt til 13 år og seks måneders fengsel for å ha skutt og drept Fevziye Kaya Sørebø med ni skudd inne i en bil i Tostrups gate på Frogner i Oslo 28. april i 2021.

Mannen har erkjent at han skjøt og drepte Sørebø, men nekter for at drapet var planlagt. Ifølge mannen førte en kommentar fra Sørebø, som han opplevde som krenkende, til at han avfyrte pistolen i affekt.

Mannen ble trodd på dette av meddommerne i tingretten, som utgjorde flertallet, mens fagdommeren var enig med aktor i at drapet fremsto som planlagt og derfor var overlagt.

Fredag starter Borgarting sin behandling av drapet. Saken går over sju rettsdager.

I tillegg til straffutmålingen skal også de etterlattes anke over tingrettens avgjørelse av de sivile erstatningskravene behandles. Mannen ble i tingretten dømt til å betale 280.000 kroner til hver av Sørebøs tenåringsdøtre, drøyt 980.000 kroner for å dekke døtrenes utgifter, samt 400.000 kroner i forsørgertapserstatning til den ene av døtrene.

Mannen godtok dommen fra tingretten.

[ Kommentar: Pakken ligger der som en framtidig bombe mellom Ap og Sp ]