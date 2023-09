MDG: Tiltak har ført til én million flere solgte kollektivbilletter

Reis er navnet på Ruters nye billettløsning, som ble tilgjengelig den 16. april i år. Den gjør at reisende opparbeider seg en personlig rabatt basert på hvor mange enkeltbilletter de har kjøpt i løpet av de siste 30 dagene.

Jo mer en reiser, jo høyere blir rabatten.

Tiltaket har blitt fortløpende evaluert av Ruter, som nå har laget en rapport om dets effekt. Rapporten er ikke offentliggjort ennå, men Martin Nielsen, byrådssekretær for miljø og samferdsel (MDG), har sett hovedtallene fra den. De imponerte han.

De fleste er fornøyde

Blant annet oppgir 13 prosent i Oslo at de reiser oftere kollektivt på grunn av den nye rabatten, ifølge Nielsen. De første fem månedene ble det solgt én million flere billetter enn Ruter ville solgt uten rabatt, ifølge byrådssekretæren. Dette er en økning på seks prosent.

I en spørreundersøkelse oppgir 62 prosent at de er fornøyde med den nye billettløsningen, mens 10 prosent svarer at de er misfornøyde, forteller byrådssekretæren videre. En av grunnene til misnøyen oppgis å være at rabatten er for lav.

Fram til juli har innføringen av rabatterte enkeltbilletter ført til et netto inntektstap på 70 millioner kroner, noe som er i tråd med budsjettet. Ruter får dette inntektsbortfallet dekket fra bykassa.

Dette er Reis

Reis er Ruters billettsystem som gir personlig rabatt på enkeltbilletter. Rabatten er inntil 40 prosent og i snitt skal den ligge på 20 prosent.

Rabatten øker for hver gang man kjøper en enkeltbillett, og blir beregnet ut fra hvor mange billetter man har kjøpt de siste 30 løpende dagene.

Reis ble innført i april i år. Byrådet har satt av cirka 200 millioner kroner årlig for å finansiere rabattene.

– Utrolig gøy

Sirin Stav, byråd for miljø- og samferdsel og MDGs 1.kandidat i Oslo, er fornøyd med effekten Reis har hatt.

– At det store flertallet er fornøyde og at vi har solgt en million flere billetter på grunn dette er utrolig gøy, og viser at billigere billetter motiverer enda flere til å reise kollektivt. Det vet vi at særlig de som har lite å rutte med, har mest nytte av, fordi de ofte ikke har råd til bil, sier hun til Dagsavisen.

MDG var en av pådriverne for å kutte prisen på enkeltbilletter.

– I en tid hvor prisene på alt øker, er det ekstra hyggelig at vi kan bidra til å kutte kostnadene for Oslo-folk med over 70 millioner kroner. Først kuttet vi prisene på enkeltbilletter, deretter på månedskort for barn og unge. Nå går vi til valg på et 40 prosent billigere månedskort for alle, som neste steg. Dette er effektiv sosial miljøpolitikk, sier byråden.

I en spørreundersøkelse oppgir 62 prosent at de er fornøyde med den nye billettløsningen, ifølge tall fra MDG. (Jon Olav Nesvold/NTB)

Vil lansere utenfor Oslo

Dette er kun ett av flere grep som partiet ønsker å implementere i hovedstaden.

– Vi ser for eksempel på muligheten for å gi gratis billetter hvis man går eller sykler ofte. En annen mulighet er bonuser i form av gratis bysykkelturer hvis man reiser mye kollektivt. Dette er tiltak som vil få flere til å kombinere gange, sykkel og kollektiv. En annen mulighet er å innføre ekstra rabatter på kollektivreiser i perioder hvor det uansett er mye plass om bord, for å utnytte denne plassen bedre, forteller Stav.

Også Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken, er fornøyd med effekten Reis har hatt på kollektivtrafikken så langt.

– Det er kjempegøy å se at Reis fungerer og at det får flere til å reise kollektivt. For Viken sin del tester vi dette nå i første omgang i Oslo og Akershus, og med så gode resultater som vi ser konturene av nå, tror jeg dette vil være høyaktuelt også for Buskerud og Østfold etter hvert, sier han til Dagsavisen.

