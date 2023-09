Oslo kommune fraråder fremdeles bading i Indre Oslofjord

Rådet om å ikke bade på østsiden av Oslofjorden skyldes at 130 millioner liter urenset avløpsvann har gått ut i Alnaelva og videre ut i Oslofjorden, skriver Aftenposten.

– Oslofjorden vil ikke kunne friskmeldes før tidligst onsdag, sier Simen Strand Jørgensen i Vann- og avløpsetaten til avisa mandag morgen.

Det frarådes bading ved Hovedøya, Gressholmen, Lindøya, Bleikøya, Bekkelagsbadet, Sørenga, Bispekilen og Operastranda. I tillegg er badstubadene på Langkaia varslet. Det er satt opp skilting som fraråder bading på disse stedene.

Det går derimot fint å bade på vestsiden av Oslofjorden, på steder som Tjuvholmen, Bygdøy og i Bærum, ifølge Jørgensen.

Utslippet skjedde etter at et avløpsrør ble ødelagt under det kraftige regnværet siste helgen i august.

[ Nei, det var ikke Valente som var byens første italienske restaurant. Den ble åpnet 71 år tidligere (+) ]