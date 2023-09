Kolliderte med busskur i Oslo – framstilles for varetektsfengsling

– Mannen fremstilles søndag for varetektsfengsling i Oslo tingrett, hvor politiet begjærer ham fengslet i fire uker, sier politiadvokat Aase Schartum-Hansen til Avisa Oslo.

Hun forteller videre at mannen er siktet for biltyveri, kjøring i ruspåvirket tilstand og brudd på veitrafikklovens paragraf tre, uaktsom bilkjøring.

– Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet, sier politiadvokaten.

Den siktede mannens forsvarer, Hilde Marie Ims, sier til NTB at hennes klient har samtykket til at fengslingsmøtet vil bli gjennomført som kontorforretning.

– Jeg ønsker ikke å kommentere spørsmålet om straffskyld, da han ennå ikke har latt seg avhøre, sier forsvareren.

Det var sent fredag kveld at en personbil kjørte inn i et busskur på Jernbanetorget i Oslo. Personene i bilen skal ha løpt fra stedet, men ble senere pågrepet.

Passasjeren er løslatt, skriver AO.

Det ble ikke meldt om noen personskader i forbindelse med hendelsen.