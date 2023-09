Ingen pågrepet etter knivstikking i Oslo – politiet har kontroll på kniv

Det skriver politiadvokat Hanna Kaplon i en epost til NTB.

– Politiet jobber med å identifisere gjerningspersonen. Det innhentes video fra området for å søke og sikre bilder som kan lede til identifikasjon av gjerningsperson, sier politiadvokaten.

Personen som ble knivstukket er skrevet ut fra sykehus, men er ennå ikke avhørt.

Samtidig ble det funnet en kniv på åstedet.

– Denne vil bli gjennomgått med kriminaltekniske undersøkelser med tanke på DNA og fingeravtrykk.

Torsdag gikk politiet ut og sa at hendelsen ikke framsto som tilfeldig.

– Det er litt uklart for meg hvorfor det ble uttalt at hendelsen ikke fremsto som tilfeldig, men det kan ha sammenheng med at hendelsen startet som et tyveri av en lommebok, sier Kaplon.

Hun forteller at fornærmede valgte å forfølge gjerningspersonen og det var i dette momentet at hendelsen skjedde.

Politiet vil de nærmeste dagene konstruere seg om å identifisere gjerningspersonen, samt avhøre og ivareta fornærmede.