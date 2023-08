Rådhuset er i valgkampmodus. Dermed må alle bruke ordførerens do

– Som alle vi nå vet er det valg ute i byen og valgforberedelser inne på rådhuset. Derfor er det ikke mulig å bruke toalettene.

Sånn åpnet Marianne Borgen sitt nest siste møte som ordfører. Onsdag den 30. august er nemlig det siste bystyremøtet før valget, og det nest siste i bystyreperioden. De utstemte kommunepolitikerne får et aller siste treff den 27. september, hvor de kan klemme hverandre, love å ta en kaffe snart, og stjæle et par av de nokså fine rådhuskoppene, før det er ubønnhørlig slutt for de representantene som ikke blir gjenvalgt av Oslos befolkning den 11. september.

Rådhuset er med andre ord i full valgkampmodus, ikke bare politisk men også reint praktisk. Det skal telles stemmer her, og da må en masse kontorer og ganger gjøres klare og sperres av for utenforstående.

– Vi ber dere derfor om å bruke toalettene ved ordførerens kontor, la Marianne Borgen til.

Og så var det spørretime. På hvert eneste bystyremøte brukes den første timen til at vanlige bystyrerepresentanter kan stille spørsmål til byrådet. De pleier å ta opp viktige nyhetssaker, ting som har irritert dem, eller alvorlige greier byrådet må konfronteres med, om hvordan byen styres.

Men det er klart, når det er to uker til valget, så er det valgkamp. Ikke ett spørsmål blir stilt uten at det på en eller annen måte har med valget å gjøre. Alle partiene tar opp hver sin viktigste valgkampsak på rekke og rad, mens de anklager de andre for å bare være opptatt av valgkampen.

– Jeg oppfattet vel dette svaret kanskje mest som et valgkampinnlegg, sa Venstres Hallstein Bjercke etter å ha stilt et retorisk valgkamprelatert spørsmål.

– Jeg oppfatter at byråden er mer opptatt av å drive politisk polemikk enn å gjøre noe for barna som sliter, sa Høyres Eirik Lae Solberg etter å ha satt både SV-skolen og eldreomsorgen på (valgkamp)kartet.

Litt show blir det tid til, også. Nevnte Eirik Lae Solberg blir passe påtatt rasende når han ikke får et svar fra SV-skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll som han er fornøyd med. Såpass at han gjør det uhyrlige å snakke uten å ha ordet, og klage høylydt på svaret fra byråden.

Ordfører Marianne Borgen, som også tilfeldigvis er partifelle med nevnte byråd, finner fram sin siste rest av autoritet og kjefter hardt på høyresidas fremste mann for uparlamentarisk og utidig snakking.

– Vi må følge spillereglene, sier Borgen.

– Til spillereglene, kontrer Lae Solberg, mens han strekker en hånd i været og går til talerstolen.

– Det heter «Til forretningsorden» sukker en åpenbart møtelei ordfører Borgen.

Og sånn holder de på. Det er høyere energi enn vanlig selvsagt, når det det er så kort til valget. Og alle partiene har lyst til å henge seg på gode saker. Som Campus Ekeberg, en sak hvor byrådet har gitt tommelen ned for et enormt skole- og idrettsanlegg på Ekeberg, til store protester både fra idretten og fra Høyre.

Nå har saka fått en del oppmerksomhet i pressen, og dermed går halve bystyret på talerstolen for å snakke Ekeberg-idrettens sak.

Men det er idrettsbyråd Omar Samy Gamal (også han fra SV) som kanskje forsnakker seg litt på slutten, i et forsvar for vedtaket om å ikke godta en milliarderkroners-lånegaranti som skal sikre prosjektet.

– Uansett hvor mye jeg skulle ønske å gi den lånegarantien, så kan jeg ikke gjøre det. En sånn lovnad, når vi vet at det innebærer en vesentlig økonomisk risiko, det er uansvarlig, sier han.

Før han følger opp med noe som føltes litt som en resignasjon:

– Det håper jeg ikke at de som kommer etter oss vil gjøre.

Vent, hva? Har SV-byråden gitt opp valget allerede? Har han mentalt ommøblert kontoret sitt i rådhusets østre tårn, og flytta inn hovedkonkurrentene, mens han selv labber tungnakket tilbake til Tøyen?

Ikke veit jeg. Riktignok har meningsmålingene vært ganske tydelig på blå side i det siste, men det hørtes ikke ut som en seierssikker byråd som prata i hvert fall.

Jeg veit ikke hvor mye det har å si. Etter at de mest brennbare sykkelvei-konfliktene var avklart forsvant selv den lille håndfullen med tilhørere fra tilskuerbenken. Og det er vel ikke enorme mengder av sofavelgere som følger møtene på politikk.oslo.no veldig nøye for å finne ut av hva de skal stemme.

Men valgkamp er valgkamp. Om noen følger med eller ikke.

Ordføreren låner raust ut sin egen do, så byens politikere skal få gjort sitt fornødne selv når rådhuset rigges til valg (Aslak Borgersrud)

