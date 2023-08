Siktede etter knivhendelse i UiO-bygg framstilles for fengsling lørdag

– Når det gjelder foranledningen for hendelsen, så er det for tidlig å si noe om dette på nåværende tidspunkt, skriver Oslo-politiet i en pressemelding torsdag formiddag.

De opplyser at de har gjennomført et innledende avhør av siktede, og at de vil fortsette på dette i dag. Det er også gjennomført flere vitneavhør.

– Vi kommer til å be om om fire ukers varetekt, samt brev- og besøksforbud i hele perioden. Det er helt vanlig ved en førstegangsfengsling i en slik sak, sier politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun forteller videre at saken prioriteres for fullt, men at det viktigste fredag vil være å få gjennomført et ordentlig avhør med forsvarer til stede.

– Det er også gjort en del beslag i saken som skal gjennomgås, men jeg ønsker ikke å gå i detaljer på dette nå, sier Backe.

Det var ved 15.20-tiden torsdag at politiet fikk melding om at to personer var skadd etter knivstikking. Politiet kom raskt til stedet og fikk kontroll på gjerningspersonen. Den ene fornærmede ble sendt til legevakten, mens den andre fornærmede ble sendt til Ullevål sykehus.

Knivepisoden skjedde i et bygg som tilhører Universitetet i Oslo (UiO).

Mannen som er siktet for drapsforsøk, nekter straffskyld.

[ MDG: – Ikke plass til at alle skal ha hver sin bil ]