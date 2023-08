Lagmannsretten skjerper straffen for knivstikking på Skullerud

Det var i januar 2022 at mannen i 20-årene angrep en annen mann under et slagsmål ved vaksinesenteret på Skullerud.

Mannen i 20-årene forklarte selv i retten at han var på vei hjem fra butikken da han så at en venn av ham i tenårene og en annen mann sloss utenfor vaksinesenteret.

Den tiltalte hadde med seg en kniv, og tok kniven opp og mot strupen mot den andre mannen. Lagmannsretten mener at han deretter hogg mot magen og overkroppen til den fornærmede gjentatte ganger. Mannen ble påført flere kuttskader og en minst 7 centimeter dyp stikkskade, men ble ikke livstruende skadd.

Den tiltalte mannen i 20-årene erkjente at han knivstakk den fornærmede, men mener at han kun forsøkte å skade, og ikke drepe. Lagmannsretten mener på sin side at han måtte forstå at hogg mot overkroppen kunne medføre død, og fant ham skyldig i drapsforsøk.

I tingretten ble mannen dømt til fem års fengsel for drapsforsøk, samt oppbevaring av en pistol og 73 gram hasj. Lagmannsretten skjerper straffen med seks måneder til fem år og seks måneders fengsel.

