Dødt løp i Oslo: Nå står regjeringa på stand for Raymond

– Jeg er en lokal fis. Det er Raymond det handler om, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han står på Youngstorget og prøver hardt å dele ut løpesedler til forbipasserende lørdag formiddag, sammen med byrådsleder Raymond Johansen. I løpet av helga skal de to dekke store deler av byen med løpesedler. Næringsministeren skal til Furuset, Bjørndal, Ammerud og Ekeberg, mens Raymond Johansen skal rundt omkring i hele byen, og særlig Groruddalen.

Begge er ivrige på løpeseddelutdelinga, men det er Raymond Johansen som får mest oppmerksomhet fra forbipasserende.

– Heia Raymond, roper en tynnkledd syklist i det han raser forbi plassen mellom Folkets Hus og Folketeateret.

– Det er et veldig viktig valg, sier Jan Christian Vestre.

– Jeg bor i denne byen, og har vokst opp i denne byen. Jeg ser alt Raymond har fått til på åtte år, og det er blitt en mye bedre by. Så vi kommer til å stå på hver eneste dag vi, fram til valgdagen, sier Vestre.

– Og nå ser vi at vinden er i ferd med å snu, legger han til.

Mener svaret ikke er skattekutt

Denne lørdagen er det bare tre dager siden VG kunne presentere en ny oslomåling, som viser at det rødgrønne byrådet igjen har et ørlite flertall. I sommer har meningsmålerne stort sett vist et knapt høyresideovertall i Oslo.

Og næringsministeren tror altså at nå er vinden i ferd med å snu i hovedstaden.

– Da jeg vokste opp var Oslo en by hvor forskjellene ble større. Nå har jeg en klar oppfatning av at forskjellene blir mindre, sier han.

– Har forskjellene blitt mindre, Raymond?

– Forskjellene har blitt mindre. Men politikk handler alltid om framtid og hva vi går til valg på. Det er en del i denne byen som er fattige. Og da er i hvert fall ikke svaret på det skattekutt. Høyre går til valg på å bedre eldreomsorgen med mindre penger. Det er nytale å påstå at du kan forbedre eldreomsorgen med mindre penger, sier byrådslederen.

Han tror slaget blant annet vil stå om eldreomsorgen.

– Vi skal fortsatt ha eiendomsskatt, blant annet for å finansiere det. Høyre starter dette valget med minus to milliarder. De skal kutte eiendomsskatten i løpet av fire år, det står i programmet.

– Jeg tar den politiske belastningen ved å innføre eiendomsskatt. Nå må Høyre ta den politiske belastningen det er ved å fortelle hvor de skal kutte, sier han.

Oslo som progressiv kraft

Samtidig er det ingen tvil om at Arbeiderpartiet sliter kraftig på meningsmålingene. På Dagsavisens partibarometer for august har det tradisjonelt største partiet i landet bare støtte fra 18,4 prosent av stemmene. I Oslo er det enda verre, med 16,6. Partiet ligger an til å tape makta i veldig mange av landets største kommuner. Men en seier i Oslo kan kanskje være et skikkelig plaster på såret for Ap-ledelsen og regjeringa.

Byrådsleder Raymond Johansen kaster ikke bort lørdagene om dagen. Med dødt løp i Oslo må all tid brukes på å vinne velgere, sammen med aktivister fra Oslo Ap.

– Er det Oslo som skal til for at dere gjør et bra valg?

– Oslo er byen det bor flest folk i, og vi er opptatt av at flest mulig i vårt land skal ha det bra. Men det er en annen ting med Raymond. Han er en ekstremt viktig progressiv kraft i hele det sosialdemokratiske framdriftsprosjektet. Mange av de sosiale reformene her i byen blir jo seinere nasjonal politikk, sier næringsminister Vestre.

Han trekker fram reformene i aktivitetsskolen og barnehagene som eksempler på Oslo-politikk som gjøres nasjonal etterpå. Det samme sier han om jobbsentrene, som byrådet nå plasserer ut i byen for å få flere folk i jobb.

– Da jeg vokste opp var det jo livsfarlig å sykle rundt i byen. Det var jo bare biler og eksos. Det tar vi med oss inn i også andre storbyer. Oslo som en drivkraft for det sosialdemokratiske prosjektet er veldig viktig for regjeringen og den valgkampen vi skal inn i om to år, sier han.

– 70 prosent er fornøyde med utviklingen i byen. Det stemningsskiftet vi ser nå er et uttrykk for det, sier optimist-næringsministeren.

– Are you the good guy?

På stand blir det mest tid til å prøve å kapre forbipasserende lenge nok til å gi dem en lapp i hånda. Mange av de forbipasserende bor ikke engang i landet, men både Raymond og Jan Christian er på'n i dag, og lar ikke det stoppe seg.

– Are you the good guy, spør en fransk dame som akkurat har fått Raymonds bilde i hånda, fra nettopp Raymond sjøl.

Byrådslederen bekrefter at han er nettopp the good guy. Og innimellom løpeseddelutdelingen utbroderer næringsministeren akkurat det med stor iver. Han mener forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet i byen er stor.

– Vi vet hva som var situasjonen her for noen år siden, hvordan det gikk utover lønn, pensjon, kvalitet, trygghet, stoppeklokkeomsorg, bestemor på anbud. Det er ikke det Oslo-folk vil ha. Oslo-folk vil at bestemor skal ha det godt, uansett hvor hun bor. Det er han garantisten for, sier Vestre.

– Høyre må vise korta, og hvor de skal kutte, sier Johansen.

Poenget hans er at i programmet til Oslo Høyre står det at de vil fjerne Eiendomsskatten. Den gir Oslo kommune 2 milliarder kroner i året. Riktignok har også Høyre sagt at de ikke vil kutte alt med en gang. Men uansett må det før eller seinere kuttes, hvis eiendomsskatten skal ned.

– De har sagt at de skal kutte skolemat. Det er 120 millioner. Men fortsatt så mangler det jo da 1,88 millioner, sier Johansen.

– Også har de sagt at de vil kutte informasjonsmedarbeidere i Oslo kommune. Problemet er at jeg synes at jeg kanskje er ansatt for få. For det de driver med er jo innbyggerinformasjon.

– Også har de 90 millioner mindre på eldreomsorg, som de synes vi skal konkurranseutsette. De har rett og slett et program som ikke går opp, raser han.

– Vi finner ikke de to milliardene uten å gjøre svære velferdskutt. Et parti som mener og sier at de er et styringsparti plikter faktisk å forklare velgerne disse enkle sammenhengene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Styrer byen ved siden av valgkampen

I Aftenposten denne uka fortalte Raymond Johansen uttrykk for at han ikke fant det naturlig å fortsette, hvis han tapte valget. I dag er han uansett klar på at planen er å vinne valget.

– Jeg har ingen plan B. Men det ville vært veldig galt av meg å si at jeg fortsetter uansett. Hvis man går av som byrådsleder er det jo ikke veldig naturlig å sitte som gruppeleder fram mot valget i 2027. Da må andre slippe til. Jeg har tenkt til å fortsette som byrådsleder, sier han.

Jan Christian Vestre (til venstre) deler ut løpesedler med bilder av Raymond Johansen (til høyre).

– Men du skal sitte i bystyret også hvis du taper?

– Ja, jeg er jo bystyremedlem.

– Det hender jo at en folk som taper, finner en grunn til å komme seg ut av bystyret?

– Jeg stiller jo til valg, og sitter i bystyret, Det er du forpliktet til. Det å drive valgkamp er jo på sett og vis toppidrett. Jeg kommer til å være fokusert på å vinne dette valget, fram til 11. september. Det er bare å måke på og gjøre det. Og så skal man styre byen så godt man kan ved siden av, sier han.

Høyre: Vi må slutte å sløse

Vi har forelagt kritikken fra Raymond Johansen til Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg. Han mener Ap-toppen peker i feil retning.

– Arbeiderpartiet i Oslo har sviktet de fattige de siste åtte årene, sier Lae Solberg.

– I 2015 måtte folk betale betydelig mindre i kommunale avgifter enn de gjør nå. Folk som er avhengig av bil må betale 3200 kroner for beboerparkering i sin egen gate i Stovner og Bjerke bydel, ramser han opp.

Han trekker også fram Høyre-forslag om gratis fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier, og behovsprøvd gratis barnehageplass for de i familier som tjener under en million kroner. Begge er eksempler på saker Arbeiderpartiet har stemt ned.

Eirik Lae Solberg er byrådslederkandidat for Oslo Høyre.

– Det er heller ikke riktig at vi skal fjerne eiendomsskatten første dag. Det skal skje gradvis. Fordi den er en belastning for veldig mange.

Han mener Oslo kommune må spare penger ved å slutte å sløse.

– Byrådet til Raymond Johansen har brukt 2,6 milliarder kroner på å bygge 3000 barnehageplasser, samtidig som de har fjernet 4000 plasser, sier han.

– Vi har en rekke forslag til andre prioriteringer. Vi skal få en slutt på sløsingen som byrådet står for, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

