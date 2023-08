Sjåføren siktet etter at buss braste inn i skole i Oslo onsdag kveld

– Bussjåføren er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, sier krimleder Jørn Espen Nilsen ved krimvakten i Oslo politidistrikt til avisen.

Sjåføren er en mann i 60-årene. Han har fått førerkortet beslaglagt.

Politiet har opplyst at to personer betegnes som kritisk skadd, og én som alvorlig skadd etter at bussen kjørte inn i Vahl skole på Tøyen.

Totalt er det tolv skadde personer. Det var elleve personer inne i bussen og én person på utsiden som har fått i seg noe røyk, har Oslo politidistrikt opplyst på X/Twitter.

