Sosialbyråd bekymret for utviklingen i ruskulturen

– Jeg er bekymret for utviklingen vi ser i ruskulturen, med bruk av nye, farlige rusmidler som lystgass og den kraftige økningen av kokainbruk, særlig blant ungdom i Oslo vest, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq (Ap) til Dagsavisen.

Han er klar på at det er ute i bydelene, der hvor rusmisbrukerne bor, hjelpen må være. Og ikke bare i sentrum, slik Hassan Nawaz og Oslo Høyre ønsker.

– Akkurat som alle andre skal de som trøbler med rus også få hjelp der de lever. Alle bydeler har fått betydelige øremerkede midler for å få på plass dette, og alle bydeler er nå godt i gang med denne viktige jobben. Dette har Oslo Høyre tidligere vært helt enige i, men nå i valgkampen har de tydeligvis ombestemt seg. Det er synd for dem som trenger hjelp i byen vår, sier Usman Mushtaq.

– I tillegg til at vi må ha en ruspolitikk som er kunnskapsbasert, er det helt nødvendig å bruke de ressursene som faktisk trengs. Det er Oslo Høyres store problem i denne og mange andre saker: De skal kutte i velferdstjenestene i byen vår. Det kommer garantert til å gå ut over de aller svakeste, som de som trøbler med rus ofte er. Det hjelper lite med fine, store ord fra politikere når du trenger omfattende hjelp. Det koster penger, legger han til.

Feil retning

Oslo Høyre mener at det er et stort behov for å tenke annerledes om fremtidens ruspolitikk.

– Pilene i Oslo peker i feil retning og byrådet fremstår handlingslammet. Vi kan ikke godta at rusavhengige plasseres i boliger uten oppfølging, at åpne rusmiljøer ikke begrenses gjennom skjermede væresteder, eller at unge ikke får den helsehjelpen de bør få, sa Høyres Hassan Nawaz til Dagsavisen. Sammen med Foreningen Human Narkotikapolitikk har Høyre kommet med en rekke tiltak for å få kontroll på rusmiljøene i Oslo.

Nå slår Usman Mushtaq tilbake på Oslo Høyres rustiltak.

– Oslo Høyres forslag om å sende en søknad til staten om lokal rusreform som vi har fått avslag på to ganger allerede, er med respekt å melde valgflesk som ikke gjør en eneste ting bedre for dem byen vår som sliter med rus. Det vil jeg helst ikke bruke tida til verken folk som jobber i kommunen eller Oslos velgere på, sier byråden.

Han mener at det aller viktigste er forebygging.

– Vi bruker store ressurser for å hindre barn og ungdommer får rusproblemer, og tidlig innsats når det skjer: Vi har fått på plass ruskonsulenter for barn og unge i alle bydeler, startet en storsatsing på ung-til-ung undervisning om rus og vi har innført én dør inn til kommunen for lavterskel hjelp ved rusproblemer. I tillegg har vi sørget for mange flere plasser i det vellykka hasjavvenningsprogrammet vårt. Oslo Ap og byrådet jobber beinhardt for at de som sliter med rus i Oslo, skal få hjelp ikke straff, og vi satser stort og bredt på forebygging. Som lege vet jeg at dette er helt avgjørende, sier han.

– Rusproblemene i byen var store da Høyre styrte Oslo også, men det forebyggende arbeidet og tilbudet til de som sliter var mye, mye dårligere, sier han.

Overdosedødsfall

Dødsårsaksregisterets tall viser at det i 2022 var 321 narkotikautløste dødsfall – også kalt overdoser. Dette er 74 flere dødsfall enn i 2021, men 10 færre dødsfall enn i 2020, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Oslos andel av disse var i 2022 49, opp med 10 fra 2021, og fire færre enn «toppåret» 2020, hvor 53 døde av overdose i Oslo.

– Overdosedødsfall er altfor alvorlig til at vi skal gjøre partipolitikk av det. Jeg kunne minnet om at da Høyre styrte Oslo var overdosetallene høyere enn i dag, men det er til liten hjelp, for å si det forsiktig. Jobben vår er å se hva det er som tar liv i Oslo, og gjøre alt vi kan for at det ikke skal skje. De siste årene har overdosetallene vært stabile, men ett slikt dødsfall er ett for mye. Derfor har vi en nullvisjon, som hele bystyret har stilt seg bak. Så det er litt rart at Høyre foreslår det som noe nytt, sier byråd Usman Mushtaq.

Overdosedødsfall er altfor alvorlig til at vi skal gjøre partipolitikk av det. — Usman Mushtaq (Ap), byråd

Hassan Nawaz mener at byrådets ruspolitikk ikke har gitt ønskede resultater.

– De neste årene er vi i langt større grad nødt til å tenke annerledes, kunnskapsbasert og forebyggende for å sikre verdighet overfor rusavhengige, færre åpne russcener, trygge boforhold, og at alle får den nødvendige helsehjelpen de har krav på, sa Nawaz til Dagsavisen 28. juli.

– Da Høyre styrte Oslo, ble rusmisbrukerne jaga rundt i byen. Det har vi heldigvis fått slutt på. Jeg forstår ønsket om et værested. I dag har vi hagen på Prindsen, men det er ikke nok, så dette er noe vi må se videre på, sier byråden.

Usman Mushtaq mener imidlertid at dette ikke er noen enkel sak.

– Bystyret hadde en grundig debatt om et konkret forslag til værested før jeg ble byråd. Oslo Høyre stemte ikke for det forslaget. Men det er bra at det er vilje til å finne nye løsninger på et vanskelig problem, avslutter byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq.

Byrådets russtrategi

Fra 2016–2023 har byrådet bevilget 455 mill. i særskilte tildelinger til styrket rusomsorg og desentraliserte tjenester i bydelene.

Byrådet har laget en strategisk plan for rus i Oslo:

Målet er at færre innbyggere utvikler rusproblemer og innbyggere med rusproblemer får bistand ut fra sine behov til å leve et meningsfylt liv.

Kommunen gjennomfører en forebyggingsoffensiv, det settes inn tidligere innsats når rusproblemer oppstår og de som lever med rusproblemer skal få økt livskvalitet.

Det skal bli færre institusjonsbaserte tilbud og flere skal få egen bolig, tjenester i bydelen der de bor og tiltak som understøtter folks ressurser og egeninnsats.

