Lei av å stå i lang dokø på festival? Her er løsningen

Du har kanskje sett de på en festival? De store knæsj rosa boksene som står plassert rundt omkring.

Lapee heter de, og er urinaler til kvinner og andre som tisser på huk.

– Ideen ble utarbeidet på Roskilde, hvor to arkitekter ville gjøre noe med de lange køene på jentedoene, sier Lise Lotte Uttakleiv, salgssjef og partnerskapsansvarlig i Lapee.

Løsningen ble en type urinal for jenter.

– Kvinner skal også ha et alternativ til å få gå raskt på do, sier hun.

Hun mener det er strukturell sexisme å sette opp like mange toaletter for kvinner som for menn.

– Kvinner bruker lengre tid enn menn, og derfor er det lengre køer. Det er ikke okei at vi skal stå lenge i kø, mens menn har urinaler plassert overalt. Det eneste andre alternativet er å tisse bak en busk, som ikke er veldig kult eller trygt. Alle skal ha lik tilgang til å tisse effektivt, og festivaler burde tilrettelegge bedre for alle kjønn, mener Uttakleiv.

Lapee vant den danske designprisen i 2022, i kategorien "Game Changer". Lapee vant den danske designprisen i 2022, i kategorien "Game Changer". (Lise Lotte Uttakleiv )

– Har disse urinalene fungert?

– Ja! Nå er vi 16 land, og var i fjor på over 150 events. Alt fra verdens største halvmaraton, afterski i Norge, private brylluper og store musikkfestivaler som Roskilde og Primavera. Vi opplever at kunder som tester de ut ofte bestiller flere etter at de blir tatt godt imot av brukere, sier Uttakleiv som forklarer at man bruker tre minutter gjennomsnittlig på en vanlig do, men med urinal bruker man kun 30 sekunder.

[ Flere festivaler avlyser: – Ikke overraskende ]

– Hvorfor rosa?

Lise Lotte Uttakleiv er salgssjef og partnerskapsansvarlig i Lapee. Hun håper pissoarene kan sørge for en bedre og tryggere festivalopplevelse for mange. (Lise Lotte Uttakleiv )

– Hvorfor ikke?

Hun forteller at det har vært en diskusjon hos selskapet, men at de kom fram til at det var en passende farge.

– Det hjelper å ha en sjokkende farge for at de skal bli synlige, også er sannsynligheten for at menn bruker de lavere om de er rosa.

Urinalene er også mer hygieniske enn vanlige toaletter, forklarer Uttakleiv.

– De er mer hygienisk enn toaletter fordi du tar ikke på noen ting.

[ Taylor Swift-konsert skapte jordskjelv som slo ut på Richters skala ]

Undertegnede har også prøvd toalettene og det var ikke kjærlighet ved første blikk. Uttakleiv sier at det er en tilvenningssak.

– Det er vanskelig å lage et perfekt produkt for noe som er så lite testet. Så mye er en vanesak for brukerne.

Uttakleiv håper at urinalene for kvinner skal bli flere.

– Alle steder der det er et mannlig urinal skal det være et alternativ til oss andre. Det handler om at vi må gi de samme alternativene til alle kjønn, mener hun.

Ingen urinal for damene på Øya

De rosa urinalene skal hjelpe på lange dokøer, og bidra til en mer likestilt festivalhverdag. (Lise Lotte Uttakleiv )

For Øyas festivalpublikum blir det ingen rosa urinaler i sikte i år, ifølge Jonas Prangerød, PR-sjef og koordinator for Klubbdagen på Øya. Toalettene på Øya vil være unisex som tidligere år.

– Vi bruker én leverandør for toaletter til årets festival. Denne leverandøren har ikke urinalene til Lapee i sitt sortimentet, sier han.

– Hva med urinaler for damene på Øya neste år?

– Vi vurderer stadig nye elementer, så det er ikke utenkelig.

Prangerød har ikke opplevd noe særlig misnøye rundt dokøene på Øya.

– Vi har publikumsundersøkelser hvert år, og jeg har ikke sett at toalettproblematikk er noe stort tema der. Jeg vil si vi stort sett gjør en god jobb i å minimere alle typer køer for alle på Øya, mener han.

Selv ser Prangerød at festivalpublikummet ikke alltid tar de mest logiske valgene når det kommer til køvalg.

– Publikum går ofte til stedet de var sist, eller det første de var på. Det gjelder alle køer, både til baren og toalettet, derfor ender de ikke alltid opp der det er minst kø.

Prangerød tror mange kan spare tid og frustrasjon ved å gjøre seg godt kjent med festivalområdet. Om du ofte irriterer deg over lange dokøer burde du med andre ord se strategisk på festivalkartet før årets Øya braker løs neste onsdag.

[ Popstjernen Lizzo avviser anklager om trakassering ]

[ Hollywood-streiken: Partene med mulig møte fredag ]