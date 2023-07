Tros- og livssynsorganisasjoner ikke invitert til møte om håndhilsing

Møtet blir arrangert etter at en video som gikk viralt – og som skapte debatt – viser en elev som ikke ønsker å håndhilse på rektor under en vitnemålsutdeling for 10. klasse på en skole i hovedstaden.

I videoen kommer det fram at rektoren roper til forsamlingen: «Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge» og «Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers lykkes dere ikke i Norge».

Utdanningsetaten i Oslo har invitert flere organisasjoner til dialogmøte etter hendelsen, men ingen tros- og livssynsorganisasjoner er på listen, skriver Vårt Land.

– Vi tenker det er et feilskjær å late som om religion ikke har noe å gjøre inn i denne samtalen, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

– De største muslimske aktørene er ikke invitert til bordet, det burde vært en selvfølge, skriver nestleder paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN) Mustafa Mahmood til Utrop.

Utdanningsetaten opplyser at de tok utgangspunkt i sentrale personer i håndhilse-debatten og myndighetsorganisasjonene på feltet slik som Likestillingsombudet og Imdi, samt enkelte forskere.

De vil neste uke ta stilling til om de vil vurdere å invitere inn flere, eventuelt om de skal holde flere møter. Møtet skal holdes 6. september, skrev Avisa Oslo i slutten av juni.

[ I Norge håndhilser vi på alle – også kvinner ]