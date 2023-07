Sameie i Oslo anmelder Sørenga-hopper: – Ikke mitt problem

Oslo-politiet bekrefter overfor NTB at de har mottatt en anmeldelse fra sameiet. De opplyser at det er for tidlig å si hvordan anmeldelsen blir håndtert.

Det var VG som først omtalte det ekstreme stuntet mandag, som ble lagt ut og sett mange ganger på Instagram.

Franskmannen hoppet fra en privat takterrasse på Sørenga og ned i en kanal mellom to av blokkene på bryggen. Ingen kjente til hvordan han hadde kommet seg opp på takterrassen.

Styreleder Bjørn Magne Eggen i sameiet påpekte at det er farlig å hoppe ned i vannet i området ettersom det er betongsøyler fra en tidligere konstruksjon under vannoverflaten. Det er skilt flere steder langs vannkanten som advarer mot stuping på grunt vann.

Nå er saken altså anmeldt, går det fram av en epost sendt ut til beboere i det aktuelle sameiet.

– Sameiet (ved styreleder) har anmeldt hoppet og hopperen til politiet – navn på hopper og to av «fotografene» er kjent fra VG og Instagram, heter det i meldingen.

Der vises det til at franskmannen utførte ekstrem-aktivitet med stor risiko. Det står igjen rørelementer fra den gang Sørenga var konteinerhavn, en kajakk på vei inn kunne blitt truffet, og det er kort avstand til kanten på gangområdet og følgelig risiko for skade også for forbipasserende. Dette er momenter som er nevnt i meldingen til beboerne.

Selv har mannen som hoppet, forklart i Instagram-innlegget i forbindelse med hoppet at han hadde dybdesjekket og planlagt godt.

– Jeg dybdesjekket akkurat der jeg planla å lande, og alt var ok, sa han til VG.

Han la til at han stilte seg uforstående til naboenes kritikk.

– Jeg tok ikke på noe, og jeg ødela heller ingenting. Jeg var respektfull. Dersom noen klager, er ikke det mitt problem lenger, avslutter han.

