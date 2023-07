Ingen ble angrepet under opptrinnet. Mannen hadde en bue og et kogger på ryggen. Det viste seg at han også hadde to softguns, ei øks og en kniv i bagen, melder politiet i Oslo.

– Han hadde med seg en pil, forteller oppdragsleder Thomas Khan i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var en patrulje på trafikkdirigering som påtraff mannen, som nå er i arresten. Mannen anmeldes for ulovlig bevæpning på offentlig sted, opplyser Khan.