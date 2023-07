Mann i 50-årene siktet i drapssak på Sandaker

– Etterforskningen har pågått for fullt siden politiet ble varslet om hendelsen i natt. Det er tatt flere vitneavhør, rundspørring og gjennomført kriminaltekniske undersøkelser. Politiet etterforsker saken som en drapssak, sier Grete Lien Metlid, leder felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Metlid opplyser at den siktede er en mann i 50-årene, bosatt i Oslo, og at vedkommende er kjent for politiet fra før. De to avdøde mennene er i henholdsvis 60- og 70-årene, og begge var bosatt i Oslo.

– Politiet er tidlig i etterforskningen, det er for tidlig å si noe om motiv eller foranledning for hendelsen, sier Metlid.

[ Bakgrunn: Mann pågrepet for mulig dobbeltdrap på Sandaker i Oslo ]