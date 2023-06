Giftsiktet tenåring løslates fra varetekt

– Vi har gjort de undersøkelsene vi mener er tilstrekkelig for at det ikke lenger foreligger bevisforspillelsesfare, men siktelsen mot ham er uforandret, opplyser politiadvokat Børge Enoksen til Dagbladet.

Det var torsdag 8. juni at gutten ble pågrepet på Bøler i Oslo etter at politiet hadde fått melding via AMK om at en tenåring følte seg uvel noen timer etter at han fikk et flytende stoff på armen.

Gutten er siktet for å ha satt allmennheten i fare.

Etter det NTB kjenner til, er stoffet det er snakk om, ricin. Stoffet er svært giftig og farlig, og ved forgiftning er dødeligheten høy, ifølge Store norske leksikon.

I avhør har gutten erkjent å ha framstilt giften, opplyser Enoksen til avisa.

– Han har samarbeidet godt med politiet. Det er ingen grunn til å tro at han hadde tenkt å bruke dette på allmennheten, sier han.

