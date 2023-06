Det er ikke mulig å få fritak fra mangfold. Men fra politikk

– Dette er siste møte før en velfortjent sommerferie, sa Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) ved åpninga av ikke bare det siste møtet før sommeren, men også det siste bystyremøtet før absolutt hele byen går i full valgkampmodus.

Dermed er stemninga satt. Det eneste som teller er å sette politiske poenger. Alt dreier seg om valget. Litt mindre dreier seg om å styre byen. Heldigvis. For spørretimene blir mer interessante, og i hvert fall bedre forberedt, på den måten.

Denne onsdagen var det to saker som skulle bankes inn fra opposisjonen i bystyret: Osloskolen er sulteforet og dårlig. Og det samme gjelder eldreomsorgen.

– I de siste årene har flere og flere skoler rapportert at de driver økonomisk uforsvarlig, startet Høyres Mehmet Kaan Inan.

Han var den første i en lang og velorganisert rekke av spørrere fra opposisjonen. Det dreide seg om skoler som ikke har råd til bøker, turer, biblioteker, og etter hvert museums- og bussbilletter.

Mehmet Kaan Inan (H) (Oslo Kommune-TV)

Planen var klar, og strategisk. Kvaliteten på Osloskolen er valgkampmat. Men byrådet var ikke noe mindre i valgkampmodus enn opposisjonen. Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) slo tilbake de aller fleste spørsmål med å peke på hvor ille det var da Høyre styrte byen. Nærmere bestemt for åtte år siden.

– Dette er krokodilletårer fra Oslo Høyre. Dere kutta i skoleøkonomien hvert år dere styrte. Vi har økt finansieringen hvert eneste år. Alle skoler i Oslo har mer penger enn de hadde før, sa Holmås Eidsvoll.

Men høyresida har vært rundt og snakket med rektorer over hele byen. Mehmet Kaan Inan kontrer med å vise til rektor på Vinderen. Etter at lønna til alle lærerne er betalt så er det nesten ingenting igjen til noe som helst, videreformidler Inan.

– Vi kommer ikke unna at av skolene i Oslo har alle fått mer midler mens vi har styrt, kontrer Holmås Eidsvoll.

Hallstein Bjercke, fra Venstre, har vært på Teknisk Museum, og fått høre at skolene ikke lenger kommer dit så ofte, og begrunner det med penger.

– Representanten bør se seg litt i speilet. Det er krokodilletårer å mene at det er verre nå enn før, sier byråden.

Og sånn fortsetter det. Den eneste gangen skolebyråden fra SV fravek budskapet om at det var verre under Høyre, var da hun, litt overraskende for meg, i stedet begynte å peke på hvor bra skolen gjør det på prøver.

– Osloskolen går knallbra. Det er veldig gode resultater, hvis du ser på grunnskolepoeng, eksamensresultater, nasjonale prøver og elevundersøkelsen, sa hun.

SV er jo ikke kjent for å være de største tilhengerne av å måle elevene hele tida. Men når resultatene kan brukes til å støtte SVs skolepolitikk er det vel greit.

Neste velforberedte spørrerunde fra høyre (altså sida, ikke partiet) handlet om eldreomsorg. Også der var det grilling av byråd. Også der er det stemmer å hente til høsten.

Hassan Nawaz begynte å fortelle om det han er løftebrudd på løftebrudd i eldreomsorgen de siste åra: Man skulle øke andelen sykehjemsplasser og Omsorg+-plasser, slutte med stoppeklokkeomsorg og opprette vikarpool.

– Per i dag er det 1.250 flere årsverk i hjemmetjenestene enn da vi tok over, svarte helsebyråd Marte Scharning Lund.

Helsebyråd Marte Scharning Lund (Ap) (Oslo Kommune-TV)

– Det løftet ble oppfylt i 2019. Det er litt snøen som falt i fjor, svarte Frps Aina Stenersen.

Og sånn fortsatte det, med en knallhard kamp om hvem som er verst: Det Høyre-ledede byrådet før 2015 eller det Ap-leda de siste åtte årene.

Prisen for tilbakeskuing på dette møtet må uansett deles mellom Rødts Maren Rismyhr og Aps Eivor Evenrud. Førstnevnte for å dra historien om Aker sykehus helt tilbake til da folk svelga gafler for å slippe ut av fengsel (som hun har sett på museum), og Evenrud for å trekke tråder fra forslag om salg av kunstatelierene på Ila til da Høyre ville selge Ila Pensjonat. I 1922.

Jo da, sånne beretnings-dager i bystyret kan være ganske kjedelige.

Politikk er i prinsippet ikke valgfritt for representantene i Oslo bystyre. Men på sånne dager som dette, hvor valget blir viktigere enn alt annet, så kan det virke som om det er mye viktigere å sette poenger i valgkampen, enn faktisk politikk.

Men en ting som ikke er valgfritt, det er mangfoldsundervisning,

I hvert fall var skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll klokkeklar, da hun fikk spørsmål om Pride-kritikken og et søknadsskjema som har florert i sosiale medier den siste tida. Hvor folk vi med raushet kan kalle pride-kritikere har søkt fritak fra undervisning knytta til Pride-måneden.

– Det er veldig opprørende at konservative og ytterliggående krefter prøver å skape splid mellom barna våre, sa skolebyråden.

– Det er ikke mulig å få fritak fra undervisning som er en del av læreplanmålene, la hun til.

For de spesielt interesserte:

Det viktigste, sånn formelt sett, som ble behandlet på bystyremøtet den 21/6 2023 var selvfølgelig revidert budsjett. Hva som ble vedtatt der kan du lese mer om i denne saken.

Av de mindre tilgjengelige sakene var den om beskatning av statlig refundert merverdiavgift. Jeg orker ikke prøve en gang.

De rakk også å behandle innbyggerforslaget om å stoppe den halvferdige sykkelveiutbyggingen på St. Hanshaugen. Sykkelveidebatter er alltid de mest opphissa kranglene i Oslo bystyre, så også i dag. Men sykkelveien skal bygges.

Høyre fikk endelig behandlet sitt forslag om å selge to gamle kommunale hus til Oslo Science Hub. Det fikk de heller ikke. Så den saken blir nok liggende til Høyre eventuelt vinner valget. Men den fikk Høyre-representant Anne Haabeth Rygg til å bruke ordet «dritt», og den mer parlamentarisk korrekte varaordfører Abdullah Alsabeehg til å klubbe med klubba si.

På et tidspunkt spurte ordfører Marianne Borgen Eivind Trædal fra MDG om han ville holde innlegget sitt med en gang, eller vente og få siste ord i debatten. Trædal var on brand: – Jeg ønsker siste ord.

Helt til slutt: På den for tida avstengte røykeverandaen i andre etasje utenfor bystyresalen lå en stakkars dau svale på utstilling for alle som gikk forbi. Det ryktes at selveste Rådhushauken har vært ute med klør og nebb og tatt kverken på den høytflygende fuglen. Eventuelle politiske tolkninger av hendelsen overlater jeg til leseren.

