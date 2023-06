To unge menn risikerer millionkrav etter bilbranner i Oslo

De to, en 25-åring og en 23-åring, skal ifølge tiltalen ha tent på to biler ved bruk av brennbar væske natt til 26. august i fjor, skriver Avisa Oslo.

I alt fem biler ble ødelagt i brannen, som også skadet fasaden på en bygård og medførte kraftig røykutvikling i området. 85 personer måtte evakueres.

Statsadvokaten varsler at påtalemyndigheten vil nedlegge påstand om at de to mennene skal erstatte forsikringsselskapenes utbetalinger på i alt 3,2 millioner kroner.

Avisen skriver at de to mennene er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 355 for å ha forårsaket brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Strafferammen er fengsel fra to opptil 15 år.

