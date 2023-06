Solås motvillig på topp for Oslo Frp: – Vi tvinges til å ha en kandidat som ikke vil

– Vi tvinges til å ha en kandidat som ikke vil. Det er jo en trist dag for demokratiet.

Det sier Andreas Meeg-Bentzen, leder i Oslo Fremskrittsparti, til Dagsavisen.

Han står i den lett absurde situasjonen at partiet går til valg med en listetopp de har ekskludert. Kommunaldepartementet har nå nemlig endelig bestemt, melder NRK, at Lars Petter Solås er Oslo Frps førstekandidat, selv om verken partiet eller Solås selv vil at han skal være det.

Solås ble ekskludert etter «uønsket atferd» på et nachspiel etter partiets landsmøte. I ettertid har han dannet en ny, uavhengig gruppe i Oslo bystyre.

Dermed ser partiet det som sin eneste løsning å få hver enkelt velger til å endre på stemmesedlene:

– Vi oppfordrer velgerne til å krysse på de andre kandidatene, sier Meeg-Bentzen.

Å «krysse» en kandidat kan man gjøre i stemmelokalet, hvor hvert navn har en liten boks man kan sette et kryss i for å gi vedkommende en ekstrastemme. Det kan stokke om på rekkefølgen folk blir valgt inn i bystyret i.

– Har dere vært i kontakt med Solås?

– Det er det ingen grunn til, han er jo ikke medlem av partiet.

FrP starter valgkampen Andreas Meeg-Bentzen (Frp). (Fredrik Hagen/NTB)

Point of no return

Lederen i Oslo Frp mener man nå må se på regelverket om igjen, for å forhindre denne typen saker.

– Det kan jo synes som om lovgiver må på banen her og se på om regelverket fungerer. Når en som ikke vil være listetopp faktisk må være listetopp. det klinger jo ikke bra for noen, sier Meeg-Bentzen.

– Er dette endelig avgjort nå?

– Departementet skrev at dette ikke kan tas til domstolene. Så da virker det som at vi er kommet til «point of no return». Det er jo kjedelig, sier han.

Saken havnet på Kommunaldepartementets bord etter at valgstyret i Oslo først hadde gitt Oslo Frp tillatelse til å endre lista. Vedtaket fra Valgstyret ble klaget på, av to personer.

– Det er jo ikke veldig vanlig at noen klager på et sånt vedtak i valgstyret, sier Meeg-Bentzen til Dagsavisen.

Også Helge Fossum, leder i Frps organisasjonsutvalg og assisterende generalsekretær, synes dette er leit.

– For Fremskrittspartiet vil det være Magnus Birkelund som er den øverste kandidaten på vår valgliste i Oslo. Vi håper velgerne vil forholde seg til Fremskrittspartiets politikk og kandidater som er medlem av partiet, sier han.

Dagsavisen har ikke oppnådd kontakt med Lars Petter Solås til denne saken.

